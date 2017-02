Ainda tem dúvidas sobre FGTS? Guia ensina como fazer o saque de contas inativas!

A cartilha online mostra como funciona o fundo, tipos de contas e situações que permitem resgate e pode ser baixada gratuitamente pelos usuários

Se você está no grupo de milhões de trabalhadores que poderão sacar as contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e tem dúvidas sobre a medida provisória que dá direito à retirada do dinheiro poderá acessar a cartilha online lançada ontem pelo Instituto Fundo Devido ao Trabalhador (IFDT). O guia elaborado pela ONG explica como funciona o FGTS, quais os tipos de contas, as situações que permitem os saques, o acesso ao extrato e como saber se a conta está inativa. A publicação orienta, com base no extrato, como correr atrás dos depósitos atrasados. A expectativa é que o calendário como o cronograma do saque do FGTS seja liberado na próxima semana pela Caixa Econômica Federal (CEF), órgão gestor do fundo. Os pagamentos deverão iniciar a partir de março.

A cartilha pode ser baixada gratuitamente no site www.fundodevido.org.br.

Dívidas

O uso do dinheiro das contas inativas do FGTS para pagar dívidas deverá ter efeito “desprezível” sobre o comprometimento da renda e inadimplência. A previsão é do banco Santander. Mesmo na hipótese altamente improvável de que todos os recursos sejam destinados ao pagamento de dívidas, o impacto seria “limitado”. Um das razões é a concentração do saldo das contas na mão de poucos trabalhadores: 1% tem praticamente 50% do que será liberado. A concentração limita o impacto sobre demanda e endividamento, cita o banco.

Além de avaliar o impacto sobre o consumo, a equipe de economistas do Santander também projeto o impacto da liberação de R$ 41,4 bilhões das contas inativas do FGTS sobre o endividamento das famílias.

No caso extremo e improvável em que trabalhadores usassem todo o dinheiro inativo para quitar dívidas, o comprometimento da renda das famílias cairia até 0,60 ponto porcentual e a inadimplência diminuiria até 0,15 ponto.

“Dado que o efeito máximo é tão limitado, o impacto efetivo seria bem pequeno e definitivamente não mudaria o cenário”, dizem os analistas do Santander liderados pela economista Adriana Dupita. Para o banco espanhol, o possível impacto do uso do FGTS para quitar dívidas é “desprezível”. “Mesmo com a premissa extrema, o efeito máximo ficaria longe de ser considerado significativo”, dizem os analistas.

Nesse cenário improvável, o comprometimento da renda das famílias com dívidas cairia de 22,2% em novembro para algo próximo de 21,6%. Já a inadimplência cairia do patamar de 4,1% para 3,95%.

Como saber se o saldo poderá ser sacado

O ambiente online do FGTS exibe todas as contas abertas, em nome do trabalhador, pelas empresas que o empregaram e/ou empregam. Quando a interrupção do contrato de trabalho parte do empregador, a conta é encerrada e o dinheiro é disponibilizado ao empregado no momento da demissão. Quando a saída é de iniciativa do trabalhador, a conta fica cadastrada na Caixa como inativa, ou seja, não recebe mais a contribuição do contratante, mas não pode ser encerrada.

Os contemplados na retirada, que será iniciada a partir de março, possuem esse tipo de conta, desde que tenha sido finalizada em até 31 de dezembro de 2015. No Espírito Santo, 186.691 trabalhadores têm saldo disponível em 328.711 contas. Segundo o Ministério do Trabalho, o volume total em contas inativas no Estado é de R$ 526,5 milhões. Em todo país, 10,2 milhões de pessoas terão acesso a quase R$ 30 bilhões.

