Docentes da FAACZ participam de capacitação

Professores da FAACZ dos cursos de graduação participaram ontem (1º/02), no auditório da faculdade, de mais uma capacitação. “Os desafios da educação superior frente às exigências do MEC” foi o tema da palestra proferida pelo prof. Me. Anderson Mendes Batista dos Anjos. Durante três dias os docentes irão tratar assuntos que permeiam o universo acadêmico.

“Vim trazer algumas provocações que precisam ressoar em nós professores do ensino superior. Afinal, o docente precisa ser apaixonado pelo que faz e encantar os educandos. Precisamos ver o início de cada ano letivo como uma novidade. O tripé de uma Instituição de Ensino Superior é o ensino, a pesquisa e a extensão. Os três precisam caminhar juntos”,explicou o prof. Anderson.

Em sua fala de boas-vindas, a diretora acadêmica da FAACZ, prof.ª Adriana Recla, falou sobre a importância do corpo docente. “Quero acolher com muito carinho cada um de vocês. Tê-los em nosso corpo docente é muito importante, pois fazemos a diferença na educação de nosso município”.

Hoje (02), a partir das 19 horas, a diretora acadêmica irá falar sobre a “FAACZ 2017: Perspectivas no Cenário Educacional”. Logo depois, os professores vão conversar com a coordenadora do corpo docente e discente, prof.ª Mercedes Silverio Goméz sobre a “Organização Modular e Projeto Integrador na FAACZ”.

Em seguida, os docentes irão participar de uma palestra com o coordenador de ensino, prof. Marcos Roberto Teixeira Halasz sobre “Disciplinas semipresenciais e o uso da plataforma Moodle na FAACZ”. A capacitação termina nesta sexta-feira (03), com uma reunião dos professores com os coordenadores de curso.

Por Alessandro Bitti – FSJB/FAACZ