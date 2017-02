Thor, filho de Theo Becker, rouba a cena nas redes sociais

Nas redes sociais, o ator compartilhou no Instagram um ensaio fotográfico em que o filho, chamado Thor, aparece vestido como o personagem do filme homônimo

Theo Becker tem se mostrado a mais simples tradução do pai coruja. Nas redes sociais, o ator compartilhou no Instagram um ensaio fotográfico em que o filho, chamado Thor, aparece vestido como o personagem do filme homônimo.

Em recente entrevista ao R7, Theo falou o quando a paternidade mudou a sua vida. “É uma sensação de amor que eu nunca senti na vida. Vou fazer 40 anos daqui um mês, então acho que veio na hora mais certa possível”.

Pelo filho, Theo disse que até parou de fumar e explicou o motivo. “Parei de fumar no segundo dia de vida dele, só de olhar para meu filho é uma vitória para mim. Penso que a cada mal que eu fizer para mim, tomar uma cerveja, por exemplo, vou estar diminuindo minha vida aqui na Terra para ficar mais ao lado dele”.

E seguiu. “Quero ver ele crescer, ser amigo dele, ensinar esportes para ele, dedicar o meu tempo a ele. Ele me dá força para isso. Estou vendo tudo de uma outra forma, com vontade de começar tudo de novo”.

Thor nasceu em 15 de outubro de 2016. Theo acompanhou a cesariana de perto. “Eu assisti, filmei. Foi mais rápido do que eu imaginava. A médica me posicionou frontal ao corte, fiquei chocado com as camadas. Na hora que Thor saiu, ele rapidamente já chorou e me tranquilizou.

Raphaela Lamim, mulher de Theo, e formada em pediatria, também está em êxtase com a maternidade. “Ser mãe é mais difícil que uma faculdade de medicina. É totalmente diferente quando é o seu filho. Você não consegue assimilar uma coisa que você estudou a outra. É muito diferente”.

Com mãe de primeira viagem, Raphaela falou da sensação. “E é uma sensação maravilhosa, apesar de ser cansativo nos primeiros dias, mas é muito recompensador. Estou me sentindo no paraíso. Eu olho para ele e nem acredito que eu tenho um filho”.

A pediatra ainda encheu o maridão de elogios. “O Theo tem sido um pai super dedicado. Está me surpreendendo até porque homem costuma ser mais enrolado. Ele aprendeu a trocar fralda logo no primeiro dia! Ele limpa o Theo direitinho, às vezes, até melhor que eu, ele me ensina como fazer”.

E a dedicação do ator com o filho não é de agora. Theo não desgrudou de Raphaela durante os nove meses de gestação, nem tampouco quando a criança nasceu.

Raphaela mais uma vez elogiou o pai de seu filho. “Dormiu comigo as duas noites que eu fiquei no hospital, ficou comigo durante as manhãs, ficou o tempo todo, não saiu em nenhum momento e está totalmente dedicado, está babão também (risos)!

Folha Vitória.