Vitória recebe 1ª Marcha do Orgulho Crespo neste domingo

A Marcha do Orgulho Crespo vai ocupar o Centro de Vitória com identidade, resistência e a beleza dos cabelos crespos e cacheados. O evento será realizado neste domingo (5), com concentração a partir das 10 horas, na praça Costa Pereira. De lá, a marcha seguirá em caminhada até o Parque Moscoso, onde acontecerão feira empreendedora e diversas atrações.

Inspirada na 1ª Marcha do Orgulho Crespo de São Paulo, realizada em julho de 2015, esta será a primeira edição do evento no Espírito Santo, que nasceu de forma organizada e coletiva entre a Marcha do Orgulho Crespo Brasil, o Instituto Das Pretas.Org e o Espaço de Criação Raiz Forte, com o apoio da Prefeitura de Vitória.

A presidente do Instituto Das Pretas, Priscila Gama, destaca a importância da iniciativa, que deverá reunir mulheres com cabelo crespo e cacheado em uma ação de fortalecimento e protagonismo das negras. A expectativa dos organizadores é de que cerca de 1 mil pessoas participem do evento, que contará ainda com intervenção poética, danças urbanas, performance artística, mesas de debates, batalhas de MC’s, discotecagem e muito mais.

“Viver o orgulho crespo no Espírito Santo tem sido cada vez mais difícil, uma vez que o racismo e os índices de assassinato contra mulheres e jovens negros são altíssimos. Dessa maneira, a proposta é conhecer e somar iniciativas que tratem a questão da identidade afrobrasileira”, disse.

Marcha do Orgulho Crespo Brasil

A Marcha do Orgulho Crespo é um movimento nacional de valorização da estética afrobrasileira, que pauta afirmação, o resgate da identidade, a autoestima, a representatividade e o combate ao racismo por meio do cabelo crespo.

O evento nasceu na cidade de São Paulo, em julho de 2015, quando foi realizada a primeira edição do evento. Ocupando a avenida Paulista, o evento reuniu mulheres e homens exaltando toda a beleza de seus cabelos crespos.

Organizado pelas blogueiras Neomisia Silvestre, do site Hot Pente, e Nanda Cury, do Blog das Cabeludas, o sucesso e a repercussão foram tão positivos que o evento também ganhou edições em estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco.

Programação

Marcha do Orgulho Crespo, neste domingo (5)

10 horas – concentração na praça Costa Pereira

10h30 – marcha até o Parque Moscoso

12h00 – chegada ao Parque Moscoso

13h00 – apresentação de danças urbanas com Underground funkers

13h30 – intervenção poética e artística com o sarau Das Crespas Armadas

14h30 – Mesa 1: Movimento Orgulho Crespo Brasil

15h30 – Mesa 2: A Estética Negra na Arte

16h30 – Mesa 3: O afroconsumo, orgulho e resistência

17h00 – Discotecagem

18h00 – Show de encerramento, com Pretas Roots

