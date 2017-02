Volta às aulas: saiba como preparar uma “merenda” saudável para as crianças

Por conta do verão, a nutricionista Giovanna Buaiz acredita que os sucos in natura e as frutas picadas são picadas. Confira as dicas passadas pela especialista!

O recesso escolar acaba no próximo mês e uma das preocupações é como manter a alimentação saudável das crianças fora de casa. Por conta do verão, a nutricionista Giovanna Buaiz acredita que os sucos in natura e as frutas picadas são picadas.

“As aulas voltam em uma época ainda muito quente. Por isso, é fundamental ter líquidos, sucos in natura, água e frutas, como goiaba e abacaxi porque tem uma duração um pouco maior para não azedar. Uma opção bacana são as frutas picadas e coloridas. Não é só ter uma merendeira colorida e cheia de funções, tem que ter diversidade e qualidade. Por que não cortar um morango ou manga? É uma delícia! Cortar em fatias para a criança ter contato com a casca”, explica.

Ainda de acordo com a especialista, os pais precisam ter criatividade para incentivar as crianças. “A criança quer coisa diferente. É muito mais prático colocar uma caixinha de suco e um pacote de biscoito. Mas o saudável é divertido! Usar garfinhos coloridos para ensinar a criança para que ela não tenha o contato direto com o alimento, pois muitas crianças acabam sendo contaminadas e acaba tendo outros problemas gástricos”.

Outra opção são os sanduíches integrais com pastas feitas de berinjela e cenoura. E se a criança sentiu aquela vontade de comer “docinho”, os pais podem fazer um brigadeiro de batata doce ou aipim.

“Tem algumas receitas para as mães que tem mais paciência e curtem cozinhar, como o brigadeiro feito de batata doce ou aipim. É uma brincadeira se a criança participar. Outra dica bacana é fazer chips com batata doce, batata inglesa ou baroa e abobrinha”, contou.

Fique atento às opções

– Sucos in natura e água

– Frutas cortadas, coloridas e com casca

– Sanduíches integrais com pasta de berinjela ou cenoura. Sem embutidos!

– Brigadeiro de batata doce ou aipim

– Chips de batata doce, inglesa, baroa ou abobrinha

