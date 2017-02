Falta de policiamento afeta funcionamento de bancos na Grande Vitória

A nota foi publicada na noite do último domingo (05) na página oficial do sindicato e o aviso foi reforçado na manhã desta segunda-feira (06) através de um ofício

Com a paralisação da Polícia Militar, o Sindicato dos Bancários do Espírito Santo divulgou uma orientação nas redes sociais para que as agências bancárias fiquem fechadas. A nota foi publicada na noite do último domingo (05) na página oficial do sindicato e o aviso foi reforçado na manhã desta segunda-feira (06) através de um ofício.

De acordo com o sindicato, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal já se posicionaram sobre o fechamento. As agências do Banco do Brasil da Grande Vitória não funcionam e estão sem expediente interno ou externo. Na Caixa não há atendimento ao público na região metropolitana. No interior, deve ser avaliado caso a caso nos dois bancos.

No Bradesco, o atendimento ao público e trabalho com numerário está suspenso, assim como o Itaú que também funciona sem dinheiro.No Banestes, o funcionamento depende de cada agência. Algumas funcionam normalmente, enquanto outras ainda aguardam orientações de segurança.

Folha Vitória.