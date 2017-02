Mais de 90 notificações de febre amarela com seis mortes no ES

Até o dia 03 de fevereiro, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) recebeu 91 notificações de suspeita de febre amarela. Apenas duas notificações foram descartadas. Do total de 89 casos, 18 foram confirmados para febre amarela silvestre, sendo que seis casos evoluíram para óbito – Ibatiba (03), Irupi (01), Itarana (01) e Pancas (01) –, dez receberam alta hospitalar e dois estão internados com quadro estável.

Os casos confirmados são de moradores de Ibatiba (08), Baixo Guandu (01), Brejetuba (01), Colatina (01), Conceição do Castelo (01), Itaguaçu (01), São Roque do Canaã (01), Irupi (01), Itarana (01) e Pancas (02). Com isso, há 71 casos em investigação com quadro indicativo também de leptospirose, febre maculosa, dengue e outras doenças com sintomas semelhantes.

A vacinação contra a doença, na região metropolitana está suspensa por conta da crise na segurança pública no ES. Nesta segunda-feira (6) sem policiamento militar nas ruas, as unidades de saúde foram fechadas. As prefeituras anunciaram o fechamento justificando a necessidade de garantir a segurança da população e servidores.

Folha Vitória.