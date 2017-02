“Não há diálogo entre governo, policia e sociedade”, diz deputado Da Vitória

Caros, devido ao momento em que estamos passando, o deputado estadual Da Vitória, cabo da reserva da Polícia Militar, se pronunciou em plenário. O vídeo segue anexo.

O deputado passou o dia em reuniões com os presidentes das entidades que representam os Policiais e Bombeiros Militares e com representantes do Governo do Estado tentando um diálogo entre as partes. Porém, o Governo não aceitou dialogar.

“Sou deputado, representando, na Assembleia, a sociedade civil e também a polícia, a quem servi durante duas décadas da minha vida. Entendo os dois lados. Tenho família, quatro filhos, e sei da dificuldade que tive para criá-los sendo policial militar, deixando minha casa todas as manhãs sem saber se retornaria. A coragem faz parte da minha história é de cada policial militar. A sociedade não pode ser penalizada, isso é indiscutível. Precisamos retomar o diálogo; o diálogo não pode se furtar ao diálogo. Chega de politizar a crise, estamos em estado de sítio. A sociedade clama pela resolução dessa crise que só penaliza todos nós, sociedade, policiais, Estado do Espírito Santo. Somente juntos vamos conseguir vencer essa batalha”.

“O diálogo não está acontecendo. Não vai ser Força Nacional ou Exército que vai resolver este problema. O que vai resolver este problema é o diálogo do Governo do Estado. Não cabe mais este secretário tentar falar com os nossos policiais, pois ele não consegue. É preciso que o Governo do Estado estabeleça um diálogo. Chega! Não pode mais ter uma secretaria que requisita de ações emergenciais como esta. O secretário errou e precisa pedir desculpas ao povo capixaba. Uma simples agenda com outro interlocutor do Governo resolveria esta situação”

Giovani Pagotto

Assessor de Imprensa

Deputado Estadual Da Vitória