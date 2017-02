Alimentação no verão exige cuidados especiais

Para curtir a estação mais quente do ano, é preciso preocupar-se com alimentação, hidratação correta e ainda ficar atento com os perigos de contaminação

O verão é o período de maior temperatura. Por causa disso é importante o cuidado especial com a alimentação, pois é muito comum casos de virose por má higiene dos alimentos e também desidratação. Os especialistas alertam, então, para a importância de tomar bastante líquido e prestar atenção com os alimentos consumidos. Diante disso, é necessário mudar alguns hábitos nesse período para que o funcionamento do organismo ocorra de maneira correta.

Nesse período também ocorre grande perda de líquidos através do suor, fazendo com que o corpo se desidrate com maior facilidade. Por isso a importância da hidratação. “Além de tomar água, também podemos nos hidratar comendo alimentos com maior teor de líquidos como frutas e legumes”, alerta Tatiana Stela Kruger, nutricionista da Fundação Pró-Rim.

Outro cuidado essencial, segundo a especialista, é com o armazenamento dos alimentos. “Manter os alimentos sempre sob refrigeração evita contaminação. É importante também ter cuidado no manuseio, como lavar as mãos antes de tocar em qualquer alimento e higienizar a bancada onde será preparado”, explica.

Cuidado com alimentos expostos à temperatura ambiente por muito tempo, principalmente aqueles muito manipulados, pois, segundo Tatiana, no calor a multiplicação de microrganismos acontece de forma mais rápida, estragando os alimentos mais rapidamente.

A má alimentação ou intoxicação alimentar pode provocar sintomas desagradáveis como vômitos e diarreias. Em casos de pessoas com imunidade mais baixa, doenças crônicas, idosos e gestantes, pode demorar mais tempo para se recuperar, podendo, em alguns casos específicos, serem até ser fatais.

Alimentando-se bem

Nesse período do ano, é importante ficar atento à nutrição dos alimentos. Frutas e verduras são essenciais, pois, além de leves e cheios de vitaminas e minerais, também ajudam a manter a hidratação “em dia”.

“Alimentos muito pesados como carnes vermelhas em grande quantidade, devem ser evitados, pois a sensação de ‘cansaço’ que o calor provoca pode aumentar”, diz Tatiana. Já os alimentos muito quentes como sopas devem ser trocados por saladas de folhas cruas, frias e leves. Os molhos muito condimentados e industrializados, também devem ser evitados.

A nutricionista aconselha tomar água longe das refeições. Para variar a hidratação é possível beber água de coco e sucos naturais sem adição de açúcar. “Mas é importante lembrar de não exagerar. Evite consumir refrigerantes, refrescos em pó ou até mesmo de caixinha, pois estes contêm muitos conservantes”, diz.

Para finalizar, a nutricionista alerta: “equilíbrio é essencial. Não devemos exagerar nem mesmo com as indicações. Até consumir água em excesso, de uma só vez, pode fazer mal”.

Por Visual Press Ass. de Com.