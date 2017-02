Com falta de policiais militares nas ruas, efetivo da PRF será reforçado no Espírito Santo

Os policiais estão vindo do Rio de Janeiro e, por questões de segurança, a corporação não informou a quantidade de homens que será deslocada para território capixaba

Com a falta de policiais militares nas ruas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo receberá o reforço de fora do Estado para auxiliar na segurança dos municípios capixabas.

Os policiais estão vindo do Rio de Janeiro e, por questões de segurança, a PRF não informou a quantidade de homens deslocada para o Espírito Santo.

Ainda segundo a corporação, a expectativa é de que os policiais cheguem ao Estado ainda nesta quarta-feira (08). A princípio, as equipes farão rondas nas rodovias federais e em bairros adjacentes.

No entanto, antes de irem para as ruas, os policiais participarão de uma reunião com o superintendente da PRF no Espírito Santo para estudar como será o melhor aproveitamento do efetivo.

Por causa da paralisação de policiais militares e a consequente falta de policiamento nas ruas, a PRF tem atendido várias ocorrências, como crimes contra a vida e contra o patrimônio. Esses atendimentos são feitos, inclusive, fora das rodovias federais, que é da alçada do órgão e, por isso, há necessidade do reforço no efetivo.

Folha Vitória.