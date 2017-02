ES recebe 200 homens da aeronáutica para reforçar segurança

Estado está sem a PM nas ruas por causa de protestos de familiares.

FAB se junta a Exército e Força Nacional, que já atuam nas ruas.

Duzentos homens da Aeronáutica chegaram ao Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (8). A tropa veio no avião da Força Aérea Brasileira e aterrissou no Aeroporto Eurico de Aguiar Sales, em Vitória. Os militares vão se juntar ao grupo de 1000 homens do Exército e à 200 Força Nacional.

O Espírito Santo está sem a PM nas ruas porque protestos de familiares dos policiais bloqueiam as saídas dos batalhões. As famílias pedem reajuste salarial para a categoria, que é proibida de fazer greve, e o governo nega. Desde sábado (4), o estado vive uma onda de violência com mortes, saques e assaltos.

Mais Força

O Ministério da Defesa vai enviar mais 550 militares das Forças Armadas para reforçar a segurança no Espírito Santo, anunciou nesta quarta-feira (8) o ministro Raul Jungmann. Mais cedo, já havia sido informado o envio de mais 110 integrantes da Força Nacional para fazer o patrulhamento do interior do estado, que vive uma onda de insegurança com a Polícia Militar fora das ruas.

Após a chegada desse reforço, ao todo serão quase 2 mil militares atuando no estado na Operação Capixaba.

G1.