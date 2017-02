Folia com conforto e glamour: glitter protagoniza opções

Fevereiro é o mês do Carnaval, da alegria que contagia, das cores intensas e da profusão de brilho e glamour. Para ilustrar a vibração do período – que clama por muito conforto e samba no pé, a Star Tech aposta em uma linha de tênis iluminada por diferentes tons de glitter.

O modelo segue referências da moda street em sintonia com uma vibe mais glam, ideal para quem deseja curtir os dias de festa com leveza e estilo. Materiais metalizados harmonizam com aplicações de glitter no mesmo tom, proporcionando superfícies monocromáticas e surpreendentes. Preto, prata e dourado estão entre as principais opções, reverenciando a metal trend que promete seguir em alta para as próximas temporadas.