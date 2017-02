Policia Civil para de contar homicídios após quase 100 até esta quarta (8)

O número de corpos que chegam ao Departamento Médico Legal (DML) não para de crescer desde o último final de semana. O presidente do Sindipol-ES (Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo), Jorge Emílio Leal, disse que 22 corpos deram entrada no DML entre a meia noite e a manhã desta quarta-feira (8). Mas esse número pode ser ainda maior, já que eles pararam de fazer a contagem. O número de corpos que chegam ao Departamento Médico Legal (DML) não para de crescer desde o último final de semana. O presidente do Sindipol-ES (Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo), Jorge Emílio Leal, disse que 22 corpos deram entrada no DML entre a meia noite e a manhã desta quarta-feira (8). Mas esse número pode ser ainda maior, já que eles pararam de fazer a contagem.

Leal destacou que o número, desde a sexta-feira (3), pode ultrapassar a 100 mortes em cinco dias. Até à tarde de terça-feira (7) foram registrados 75 homicídios. O DML está recebendo em média 20 corpos por dia, quando a média diária fica entre três e quatro. Devido ao excesso, os corpos autopsiados são levados para os hospitais Jayme Santos Neves, na Serra (disponibilizado 13 vagas), ou São Lucas, em Vitória (8 vagas).

“A autopsia está sendo feita no DLM. Mas diante da emergência, o local, que comporta 36, ficou pequeno para a grande demanda”, informou Jorge Emilio Leal. Ainda segundo ele, o local não tem estrutura. Dois médicos legistas e quatro auxiliares da Polícia Civil do Estado trabalham em plantão de 24h, dividindo quatro mesas de trabalho.

O secretário de Segurança Estadual (Sesp-ES), André Garcia, disse durante coletiva de imprensa nesta quarta (8), para a população sair de casa, voltar a rotina e que a segurança nas ruas aos poucos está sendo retomada pela atuação das Forças Armadas e Nacional.

Garcia destacou que o efetivo da Polícia Militar do Espírito Santo é de cerca de 10 mil homens; e lançados nas ruas são aproximadamente 2 mil homens. O governo do estado quer esse mesmo efetivo das Forças Nacional e Armadas nas ruas. Hoje, são 1200 homens no patrulhamento.

De acordo com Garcia, todos os municípios da região metropolitana estão ocupadas por homens das Forças Nacional ou do Exército. O governo do Estado pedirá mais homens ao governo Federal.

No entanto, as pessoas estão amedrontadas com a onda de saques, arrombamentos e homicídios que ocorrem desde o final de semana. Moradores da grande São Pedro, em Vitória, contaram que ontem teve toque de recolher na região conhecida como ‘buraco quente’. Por volta das 22h teve um tiroteio entre gangues rivais, duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas por populares.

Lojas arrombadas na madrugada

Na Reta da Penha, na Praia da Canto, em Vitória, quatro criminosos invadiram uma loja da Casa do iPhone e levaram R$ 200 mil em iPhones, computadores e acessórios para celular segundo o dono do estabelecimento, Danilo Souza. Os bandidos chegaram em Peugeot e um Astra. O Peugeot, deixado no local, foi utilizado para invadir a loja, de ré. Eles fugiram no Astra.

Na Mata da Praia, na Avenida Hugo Viola, uma loja de celular foi arrombada na madrugada desta quarta-feira (8). Funcionários da loja não souberam informar o prejuízo, mas estão assustados com a violência gerada após o aquartelamento dos policiais militares.

ESHOJE.