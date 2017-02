Quase 70 centros de ensino podem receber vacina contra febre amarela

Alunos e professores das 21 unidades do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), três campis da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e 43 universidades particulares da Grande Vitória podem ser imunizados contra febre amarela.

A proposta é do deputado estadual Evair de Melo (PV-ES), e foi protocolada na Secretaria de Saúde na última quinta-feira (2). Segundo o deputado, a grande movimentação de pessoas nesses locais se torna um risco. Vitória, por exemplo, está a menos de 100 km do que para a Organização Mundial da Saúde (OMS), são áreas de risco para contaminação de febre amarela. Entre elas: Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo e Castelo. Dessa forma, a proliferação da doença será evitada.

“Essa orientação de vacina somente nos municípios que foram detectados casos é um equívoco. Alegre é no centro do foco. Vitória e São Mates recebe gente da Bahia e Rio de Janeiro. Além do que, as áreas onde foram registrados casos são de muita mobilidade e turistas. Pessoas visitam tanto área urbana e rural. Não é estático”.

A expectativa é que na semana que vem, quando se iniciam as aulas em alguns locais, o imunizador já esteja disponível. “A vacina de febre amarela está no calendário de vacinação. É um equívoco das equipes que coordenam isso esquecerem que de tempos em tempos, ela volta. Isso é política pública e foi ignorado. De certa forma, Estado e União tem culpa”, afirmou.

ESHOJE.