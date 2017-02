MPF quer saber quem são os responsáveis pela paralisação da PM para ressarcimento dos gastos da União com envio de tropas ao ES

União não pode arcar com prejuízo quando há ato ilícito

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) instaurou, nesta quinta-feira, 9 de fevereiro, procedimento para apurar a responsabilização financeira sobre os gastos que a União está tendo ao enviar tropas para o Estado, uma vez que a paralisação dos policiais militares já foi declarada ilegal pela Justiça Estadual, por decisão do Tribunal de Justiça.

Entre as medidas adotadas com a instauração do procedimento estão os envios de ofícios aos Ministérios da Justiça e Defesa, para que informem o efetivo empregado e a estimativa inicial dos custos com envio de tropas federais ao Espírito Santo; e à Secretaria de Segurança Pública e à Promotoria de Justiça Militar, para que prestem informações sobre as pessoas e/ou lideranças responsáveis pelo movimento paredista bem como a ocupação da frente dos quartéis. O prazo para o envio da documentação é de 10 dias.

De acordo com a Portaria de instauração do Procedimento Preparatório, em virtude da paralisação da Polícia Militar, o Governo do Estado solicitou e obteve do Governo Federal auxílio, com o envio de tropas das Forças Armadas e Força Nacional para garantia da lei e da ordem, nos termos do art. 15 da Lei Complementar n.º 97/99. Com isso, houve dispêndio de significativo montante de recursos federais.

Segundo o Código Civil, a União pode ser ressarcida caso se apure prejuízo causado ilicitamente. Por conta disso, o MPF entende que, identificadas as lideranças e/ou entidades que deram causa a esse gasto, é devida a recomposição aos cofres públicos.

