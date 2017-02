SegurançaPública

Amigos e amigas de Aracruz e região. Em conversa no início da noite com o Governo e com o Secretário de Segurança André Garcia, foi nos assegurado que amanhã pela manhã será feito um contato com o General Catibe Comandante da força tarefa, para que o mesmo que é o responsável pela distribuição das forças federais envie a Aracruz e Região militares da Força Nacional. Acrescento ainda que o diálogo e a negociação, continua com as famílias, representantes de classes da PM e Governo do Estado em busca de solução para que nossa Querida Polícia Militar volte às ruas, para garantir a segurança de todos Capixabas. Boa noite a todos. Abraços Erick Musso