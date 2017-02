Comerciantes do ES podem obter linha de crédito emergencial após prejuízos por paralisação

A linha de crédito é para dar apoio, em especial, às Micro e Pequenas Empresas que tiveram prejuízos pela falta de faturamento ou, até mesmo, por arrombamentos em seus estabelecimentos

O prefeito de Viana, Gilson Daniel, busca a linha de crédito emergencial para dar apoio às Micro e Pequenas Empresas de todo o Espírito Santo que tiveram prejuízos com a falta de faturamento ou, até mesmo, por conta dos arrombamentos em seus estabelecimentos.

O prefeito solicitou a linha de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e Banestes, além de solicitar apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Federação do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio), Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), Assembleia Legislativa e Governo do Estado por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O pedido é que a linha de crédito seja concedida por meio do Programa Nossocrédito para atender especificamente às Micro e Pequenas Empresas, oferecendo, assim, maior carência, juros mais baixos e diferenciado para sua quitação.

“Os prejuízos já somam aproximadamente R$ 225 milhões e essa perda, segundo a Fecomércio, traz prejuízos de R$ 45 milhões por dia. Por isso, é necessário todo o apoio aos pequenos empreendedores, pois são eles que fazem a economia dos municípios girar”, destaca Gilson Daniel.

Folha Vitória.