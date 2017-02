Ex-BBB17, Mayara assume cirurgia no nariz. Pra quem é indicada?

Bastou a BBB17 Mayara assumir que fez uma cirurgia no nariz para pipocarem fotos na web mostrando o antes e o depois da moça. Ela afirmou que, antes de fazer a operação, as pessoas olhavam para ela e só viam o nariz. “O cirurgião que me operou falava assim: ‘nariz perfeito é aquele que você olha para o rosto e vê alguma coisa diferente, mas não sabe o que ela fez’”. Bastou a BBB17 Mayara assumir que fez uma cirurgia no nariz para pipocarem fotos na web mostrando o antes e o depois da moça. Ela afirmou que, antes de fazer a operação, as pessoas olhavam para ela e só viam o nariz. “O cirurgião que me operou falava assim: ‘nariz perfeito é aquele que você olha para o rosto e vê alguma coisa diferente, mas não sabe o que ela fez’”.

Também concorda com a afirmação o cirurgião plástico Fabrício Mattedi Regiani, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que passou um tempo em Istambul com uma das maiores autoridades em cirurgia estética e reconstrutiva do nariz na atualidade. “O que buscamos é a harmonia do nariz e do rosto como um todo. Essa parte da face deve ser melhorada dentro das possibilidades de cada pessoa. O primeiro passo é sempre analisar as estruturas faciais individuais”, diz o cirurgião plástico.

O nariz é o campeão das reclamações quando se trata do rosto. E em busca da satisfação, a rinoplastia (ou cirurgia do nariz) tem sido bastante procurada para melhorar a aparência e a proporção e, ainda, dar uma elevada na autoestima. O procedimento também pode corrigir a dificuldade respiratória causada, muitas vezes, por anormalidades nas estruturas nasais.

De acordo com o cirurgião plástico, o procedimento é indicado para tratar aspectos estéticos e também para corrigir desvio de septo, hipertrofia de cornetos e outros distúrbios obstrutivos. A cirurgia deve ser realizada quando a pessoa estiver com a estrutura óssea já desenvolvida, o que normalmente ocorre a partir dos 17 ou 18 anos. A partir daí, é possível realizar a cirurgia.

Alguns acidentes, quedas ou até a prática de exercícios físicos podem causar traumas e fraturas nasais. Por isso, é importante procurar um cirurgião plástico para verificar se houve alguma fratura que necessite de correção. Geralmente, não é preciso cirurgia imediata, mas sim reduzir a fratura para evitar maiores sequelas.

As técnicas modernas de rinoplastia são ditas funcionais e não destrutivas, ou seja, buscam harmonizar a ponta e dorso do nariz, de forma a evitar os estigmas de uma rinoplastia e os dissabores da obstrução ao fluxo de ar pelo nariz após a cirurgia.

A mudança na pele, nos ligamentos e cartilagens, e a alteração de estruturas de sustentação nasal podem mudar as proporções do nariz com o passar do tempo. Nesses casos, a intervenção cirúrgica é realizada para corrigir a ponta nasal que fica mais baixa, caída e arredondada.

Segundo Fabrício Regiani, a cirurgia de nariz tem uma recuperação relativamente tranquila. Não são usados tampões nasais como antes, e as queixas de dor não são muito comuns. O que uma pessoa pode sentir no pós-operatório é uma sensação de gripe. Outro ponto que pode incomodar são os curativos com micropore, usados nas duas primeiras semanas. Sendo que, nos primeiros sete dias, pode ser necessário um curativo rígido.

ESHOJE.