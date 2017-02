Mulheres e associações de militares chegam a um acordo e nova proposta será apresentada hoje

De acordo com major Rogério Fernandes Lima caso as representações do governo aceitem receber a proposta, o movimento pode ser encerrado a partir de 0h desta terça-feira (14)

Em um pronunciamento realizado na tarde desta segunda-feira (13), um grupo de mulheres que atua como porta-voz do movimento de paralisação em frente aos batalhões informou que elaboraram uma nova proposta ao Governo do Espírito Santo. A proposição será entregue ao Governo do Estado por associações representantes de militares no Espírito Santo.

De acordo com o major Rogério Fernandes Lima, presidente da Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo (Assomes), as mulheres abriram mão de reajuste salarial. Segundo ele, caso as representantes do governo aceitem receber a proposta, o movimento pode ser encerrado a partir de 0h desta terça-feira (14)

A nova proposta apresenta, em sua essência, melhores condições de trabalho. São reivindicadas melhores condições de trabalho tais como revisão dos níveis da progressão horizontal, auxílio fardamento, incorporação de escalas especiais e, de imediato, ticket alimentação.

“As mulheres chegaram a um acordo e entenderam que as associações que representam são o melhor caminho para negociação junto ao governo. São propostas que entendemos justas. Elas entenderam que seria plausível esperar o prazo do governo em relação ao reajuste e elaboraram essa contraproposta”.

Não existem prazos estipulados para a entrega do documento, mas o major afirmou que isso acontecerá o mais rápido possível ainda nesta segunda.

Folha Vitória.