Chuva isolada e passageira para esta quinta (16) e sexta (17) no ES

Para esta quinta-feira (15), um sistema de alta pressão atmosférica está atuando com força sobre o sudeste e está funcionando como um bloqueio para a entrada de frente fria na região, segundo o Climatempo. Isso vai fazer com que o a segunda quinzena de fevereiro continue muito quente.

Para o Espírito Santo, a circulação de ventos está trazendo umidade o que favorece o aparecimento de chuva passageira nesta quinta. A previsão do Cimatempo é de chuva passageira para o norte do ES e Grande Vitória. Não há previsão de chuva para o extremo sul, o sol aparece com força.

O Centro Capixaba de Meteorologia (Cecam), acrescenta que a chuva rápida será no começo e no fim do dia entre o litoral norte e a Grande Vitória, nesta quinta. Áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva isolada entre o Caparaó e o oeste serrano entre a tarde e à noite.

A temperatura deve ficar entre 17° a mínima e 33° a máxima, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Sexta-feira (17)

Para o primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do Espírito Santo, a previsão do Climatempo é de ar ceco na Grande Vitória, impedindo a ocorrência de chuva.

No entanto, o Cecam, prevê chuva rápida na madrugada, manhã e noite desta sexta-feira (17) entre o litoral norte e a Grande Vitória. Ao longo do dia, a instabilidade se espalha e chove de forma esparsa nas áreas do norte capixaba. As demais áreas do Espírito Santo ficarão com poucas nuvens e não deve chover.

A mínima será de 18° e máxima de 34°, segundo o INMET.

ESHOJE.