Soldado da PM é assassinado a tiros durante tentativa de assalto na Serra

O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (16) no município da Serra. O suspeito ainda não foi detido. Ele teria conseguido pegar a arma do militar durante a luta corporal

Um soldado da Polícia Militar (PM) foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira (16), na Avenida Getúlio Vargas, em Serra Sede, no município da Serra.

Segundo informações da Divisão de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP), o soldado André Monteiro dos Santos, de 22 anos, do Grupo de Apoio Operacional (GAO), do 6º Batalhão da Serra estava saindo da academia com a namorada por volta de 00h quando o crime aconteceu.

Um homem de moto chegou e anunciou o assalto. De acordo com as primeiras informações passadas pela DHPP, o soldado teria sacado a arma e a namorada teria o abraçado para que ele não atirasse contra o criminoso que estava armado com uma faca. O suspeito teria se aproveitado do momento para esfaquear o policial no braço e quando a arma caiu no chão, o criminoso a pegou e atirou 14 vezes contra o militar. O homem levou a arma e o celular do PM. Até o momento ninguém foi detido.

Folha Vitória.