Veja a lista de empresas que não vão cobrar juros dos capixabas com contas atrasadas

Desde o dia 3 de fevereiro, o Espírito Santo vive uma crise na segurança pública, depois que familiares e amigos dos policiais militares bloquearam as portas dos batalhões capixabas. A manifestação resultou na paralisação do efetivo dos militares em todo o Estado.

Com isso, muitos capixabas não conseguiram pagar as contas nas últimas semanas. No entanto, alguns bancos, empresas e órgãos decidiram isentar os juros dos vencimentos.

Quem aderiu a ideia de isentar a cobrança de multas e juros foi a EDP Escelsa, levando em consideração as contas com vencimento entre os dias 6 e 10 de fevereiro. O banco Santander também apoiou a causa e vai isentar os juros dos cartões de crédito no mesmo período.

Cesan

A Cesan informa que concederá a isenção total da cobrança de multa e juros para os clientes que tiveram contas com vencimento entre os dias 06 e 10 de fevereiro, e que não conseguiram pagar suas contas de água na última semana.

Para obter a isenção, o consumidor deverá quitar a fatura até a próxima quarta-feira (22), e, no mês seguinte, não haverá cobrança de juros e multas referentes às contas que serão pagas até esta data.

EDP Escelsa

A EDP Espírito Santo informa que concederá a isenção total da cobrança de multa e juros para os clientes que não conseguiram pagar suas contas de energia na última semana, ou seja, faturas que tiveram o vencimento entre os dias 06 e 10 de fevereiro.

Para sanar a dívida utilizando o benefício, o consumidor deverá quitar a fatura até a próxima sexta-feira (17), e, no mês seguinte, não haverá cobrança de juros e multas referentes às contas que serão pagas até esta data.

Santander

Em virtude do agravamento da crise na Segurança Pública do Espírito Santo, os clientes Santander residentes no Estado serão isentos de juros e multas sobre as faturas de cartões de crédito vencidas no período que vai do último dia 4 de fevereiro até a data de normalização do funcionamento das agências e pontos de atendimento. A anistia será válida exclusivamente para os débitos cuja data de vencimento esteja compreendida nesse período.

Os juros e multas que seriam aplicados irão constar na próxima fatura, mas o estorno será feito até a próxima fatura do cartão. Com relação aos demais produtos, como empréstimos e financiamentos, o Banco está avaliando outras medidas excepcionais para minimizar as dificuldades enfrentadas neste momento por toda a população capixaba.

Detran

Detran-ES informou que não será cobrada taxa de averbação dos processos de transferência de propriedade de veículo, que tiveram o vencimento do prazo de 30 dias do preenchimento ou reconhecimento de firma do Certificado de Registro de Veículo (CRV) na última semana, entre segunda (06) e sexta-feira(10).

Os proprietários de veículos que desejam realizar o procedimento sem a cobrança da taxa devem procurar a Ciretran ou PAV do seu município até a próxima sexta-feira (17).

No caso de multas que venceram na última semana, o prazo para pagamento sem incidência de juros será de 15 dias após a data de vencimento do documento original. O condutor deverá acessar o site www.detran.es.gov.br, e na área de Acesso Direto, informar Placa e Renavam do veículo, e selecionar a opção Consultar/Emitir Boleto Multa, para a emissão do documento com a nova data de vencimento.

Nubank

O Nubank também aderiu a ideia. Uma capixaba mandou mensagem explicando a situação do Espírito Santo, e a empresa informou que o pagado poderia ser feito assim que possível. Além disso, eles disseram que iam estornar os juros referentes ao atraso.

Tentamos contato com a empresa para saber qual período será considerado para estorno, mas ainda não obtivemos uma resposta.

