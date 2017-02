Com segurança definida, Carnaval de Vitória deve movimentar R$ 13 milhões

A expectativa é de que passem pelo Sambão do Povo, nos dois dias de evento, cerca de 50 mil pessoas, entre turistas, componentes das escolas e foliões das arquibancadas e camarotes

Com o esquema de segurança definido, os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória foram confirmados e vão gerar uma movimentação de R$ 13 milhões na economia da capital.

A Prefeitura de Vitória repassou a organização do desfile para a Lieses no ano passado. Esse novo modelo diminuiu em 70% os recursos públicos empregados no evento. A intenção da administração municipal é torná-lo autossustentável.

A expectativa é de que passem pelo Sambão do Povo, nos dois dias de evento, cerca de 50 mil pessoas, entre turistas, componentes das escolas e foliões das arquibancadas e camarotes.

Cerca de três mil trabalhadores temporários nos barracões e áreas afins estão envolvidos diretamente na produção dos desfiles das agremiações e, dessa forma, ajudam a preparar o espetáculo.

A previsão é de que a ocupação na rede hoteleira na capital, nos dois dias de evento, chegue a 50%, assim como no incremento e fortalecimento do setor de bares e restaurantes.

Segurança

Uma união de esforços entre a força-tarefa que garante a segurança pública no Estado e a Prefeitura de Vitória, através da Guarda Municipal, deve garantir a tranquilidade dos presentes. “Haverá uma coordenação de esforços que viabilizará a segurança do Carnaval no Sambão”, disse o secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira.

A Guarda Civil Municipal de Vitória irá trabalhar realizando patrulhamento no entorno do Sambão e em apoio às forças de segurança, ao Exército e à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

“Em nome do Exército e da força-tarefa conjunta, posso dizer que o efetivo é plenamente satisfatório para que o evento tenha a garantia de que será realizado a contento. A tropa enviada é a elite do Exército, e nós faremos o patrulhamento ostensivo, priorizando as vias que dão acesso ao Sambão do Povo”, disse o tenente coronel Emílio.

“É um ciclo de responsabilidades, e nós vamos disponibilizar patrulha a pé, em viaturas e um cerco tático em torno do Sambão”. disse o coronel da Polícia Militar Sartório.

De acordo com o presidente da Lieses, Rogério Sarmento, a segurança interna do Sambão será feita também por uma empresa contratada pela Liga.

Ônibus

Como nos anos anteriores, a Setran montou um esquema especial de reforço no transporte para garantir que os foliões cheguem ao Sambão e voltem para casa em segurança.

Um ponto de ônibus provisório ficará no canteiro central que fica antes da rodoviária de Vitória, no sentido Santo Antônio – Centro, na avenida Robert Ewald.

A partir das 23 horas de sexta (17) e sábado (18), as viagens extras criadas especialmente para o Carnaval de Vitória 2017 começarão a circular, até o fim da demanda. Fiscais da Setran ficarão no ponto orientando os passageiros e planejando, junto com os motoristas de ônibus, os itinerários dos carros, de acordo com os destinos dos passageiros.

Além dos ônibus extras, os coletivos noturnos, também conhecidos como “bacuraus”, vão funcionar normalmente, por meio das linhas 130, 160 e 210, passando perto do Sambão.

Táxis

A Setran também preparou dois pontos de táxis provisórios para atender os foliões durante o Carnaval de Vitória. Um deles ficará no início da avenida Dário Lourenço de Souza, na altura do shopping da região, próximo à avenida Nair Azevedo, com 50 vagas rotativas.

O outro ficará na dispersão do Sambão, próximo ao Clube de Pesca Mar e Terra. Aproximadamente 20 táxis ficarão à disposição dos usuários durante os dois dias de desfiles.

Também haverá fiscais nesses pontos, organizando os táxis e auxiliando as pessoas, tirando dúvidas e observando se os taxistas estão utilizando o taxímetro e respeitando o número máximo de passageiros por veículo.

Wi-fi

No Sambão do Povo, as pessoas poderão fazer postagens e navegar na internet usando o wi-fi livre do Vitória Online. Nada menos do que 8 antenas instaladas ao longo da passarela do samba permitirão até 4 mil acessos simultâneos. O sistema permite que os foliões transmitam informações, fotos e vídeos em tempo real a partir de smartphones ou tablets.

Desfiles

O Carnaval de Vitória acontece sexta (17) e sábado (18), a partir das 21 horas. No primeiro dia, desfilam, na ordem, São Torquato, Chegou o que Faltava, Rosas de Ouro, Chega Mais, Andaraí, Tradição Serrana, Imperatriz do Forte e Barreiros, pelo Grupo de Acesso.

No sábado, pelo Grupo Especial, desfilam as escolas Novo Império, Jucutuquara, Mocidade Unida da Glória, Pega no Samba, Unidos da Piedade e Independentes de Boa Vista.

Folha Vitória.