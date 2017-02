EBITDA e Lucro Líquido Ajustado do Grupo CVC apresentaram crescimentos de 9,5% e 10,3%, respectivamente, em 2016

Santo André, 16 de fevereiro de 2017: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (BM&FBOVESPA: CVCB3), maior operadora de turismo das Américas, informa ao mercado os resultados referentes ao 4° Trimestre de 2016:

As reservas confirmadas do Grupo CVC totalizaram R$2.275 milhões no 4T16, representando uma alta de 8,5% em relação ao 4T15. Em 2016, as reservas confirmadas totalizaram R$8.755, representando uma alta de 1,5% em relação a 2015 Pro Forma, ou um aumento de 40% em relação às reservas confirmadas de 2015 da CVC.

O EBITDA ajustado do Grupo CVC foi de R$155,0 milhões no 4T16, crescimento de 5,1% quando comparado com o 4T15. Em 2016 o EBITDA ajustado foi de R$526,1 milhões, representando crescimento 9,5% em relação ao EBITDA 2015 Pro Forma, ou 18,0% em relação ao EBITDA 2015 da CVC.

O lucro líquido ajustado do Grupo CVC foi de R$72,3 milhões no 4T16, aumento de 1,8% em relação ao 4T15. Em 2016, o lucro líquido ajustado foi de R$ 209,2 milhões, representando crescimento 10,3% em relação ao lucro líquido 2015 Pro Forma, ou 2,8% em relação ao lucro líquido de 2015 da CVC.

O retorno sobre o capital investido (ROIC) do Grupo CVC ao longo dos últimos 12 meses findos em 31 de dezembro de 2016 foi de 34,6%, versus 39,9% nos últimos 12 meses findos em 31 de dezembro de 2015.

* Nota: Os dados incluem o Resultado Pro Forma da RexturAdvance e Submarino Viagens

RESULTADO DO GRUPO CVC

Comentários da Administração

Apesar do cenário econômico e político desafiador, as reservas confirmadas do Grupo CVC totalizaram R$ 2.275 milhões no 4T16 e R$ 8.755 milhões em 2016, representando crescimentos de 8,5% versus 4T15 e de 1,5% versus o proforma 2015, em linha com a tendência de recuperação observada ao longo do ano, conforme pode ser observar no gráfico a seguir:

Crescimento de Vendas Grupo CVC – 2016

* As reservas confirmadas de Agosto foram impactadas negativamente pelas Olimpíadas, os meses de Jul e Set/16 apresentaram crescimento de 3,8% no Grupo CVC

A retomada do segmento internacional (onde a reserva é realizada com maior antecedência que o segmento doméstico) ajudou a aumentar a média de dias entre a reserva e o embarque ano vs. ano, melhorando em 5 dias no 4T16 versus 4T15, conforme demonstrado abaixo:

Variação da quantidade média de dias entre a reserva e o embarque (vs. ano anterior)*

A recuperação do segmento internacional também refletiu em um forte crescimento nas reservas para embarque nos próximos trimestres quando comparado com a compra para embarque no mesmo trimestre, como demonstrado no próximo gráfico.

Crescimento das Reservas Confirmadas no 4T16 por Data

de Embarque (vs. ano anterior)*

No 4T16 adicionamos 31 novas lojas, totalizando 104 aberturas nos últimos 12 meses (91 aberturas líquidas). Em dezembro de 2016, estavam em operação 1.095 lojas exclusivas CVC.

As iniciativas para captar novos fluxos de receita, tais como seguros, ingressos, aluguel de carros e city tours, resultaram em um crescimento de 13% em 2016 versus 2015. Estes produtos auxiliares reforçam o posicionamento da CVC como um prestador de serviços completo no segmento de turismo.

RexturAdvance e Submarino Viagens

Após o primeiro ano completo de operação da RexturAdvance e Submarino Viagens no grupo CVC, já capturamos importantes sinergias, conforme demonstrado no gráfico abaixo.

A RA apresentou reservas confirmadas de R$ 22 milhões de hotéis corporativos no 4T16.

O segmento de Turismo Online teve um ano difícil, com queda de reservas versus 2015, mesmo comportamento observado na SV. Estamos implementando várias medidas para reverter a tendência atual (reforço do time de TI e time do online).

Aquisição Experimento

Em 29 de dezembro de 2016, a CVC concluiu a aquisição de 100% (cem por cento) do capital social da Experimento (Viatrix Viagens e Turismo Ltda.), empresa especializada em viagens de intercâmbio, uma das líderes do segmento com reservas confirmadas totais em 2016 no valor de cerca de R$ 100MM (cem milhões de reais).

A aquisição permite a expansão da CVC no mercado de viagens de intercâmbio e fortalece ainda mais a relação com seus parceiros comerciais e canais de distribuição. As fundadoras da Experimento, Patricia Zocchio e Roberta Zocchio, permanecerão nas funções de Diretora Presidente e Diretora Executiva, enquanto que Santuza Bicalho, que vinha liderando a iniciativa da CVC Intercâmbio, se une ao time como Diretora de Produtos.

Aprovamos recentemente o Orçamento de 2017 e já implementamos a nova estrutura no último dia 6 de fevereiro, que representará uma redução (CVC Intercâmbio + Experimento) de cerca de 30% do headcount administrativo (não considera o headcount de lojas próprias).

Outros Temas

Pela primeira vez a CVC entrou para o ranking das 25 marcas brasileiras mais valiosas, segundo estudo da Interbrand/ Exame.

Em dezembro, a CVC ganhou o prêmio Golden Tombstone, como a melhor transação financeira do ano na categoria Equity.

Para acessar o balanço na íntegra acesse: www.cvc.com.br/ri

SOBRE A CVC

A CVC é a maior operadora de turismo das Américas e líder na preferência do consumidor brasileiro. Possui um amplo portfólio com mais de 1.000 destinos nacionais e internacionais e oferece uma gama diversificada de serviços de viagem como pacotes turísticos, passagens aéreas, diárias de hospedagem, seguro viagem, locação de carros, entre outros a preços acessíveis e com condições de pagamento flexíveis. Tem a maior rede de distribuição com mais de 1.095 lojas franqueadas, 6.700 agências multimarcas credenciadas e um canal online www.cvc.com.br.

Por Fernanda – CVC Comunicação Corporativa