Inverno 2017: é guiada pelo conceito Explore novos destinos e caminhos

Somando os sentimentos de liberdade e energia positiva, a Valentina apresenta uma campanha de inverno 2017 que se aventura pelas belezas e desfiladeiros do Cânion Fortaleza, na Serra Geral do Rio Grande do Sul. Combinando com o lifestyle livre, leve e alto astral da marca, o ensaio é guiado pelo conceito ‘Explore’ novos destinos e novos caminhos. A campanha foi clicada pelas lentes de Luiz Felipe Kelen, com direção de moda de Luiza Ostrowski Fontoura, beauty de Érica Ostrowski e styling da Makai Produção de Moda.

As imagens versam sobre uma coleção irreverente e conectada com a moda, com identidade própria e muito conforto, e convidam o público a sentir a aproveitar a vibração que cada lugar tem a oferecer, por isso a escolha dos cânions, pois eles representam a liberdade e incitam a contemplação devido às belas paisagens, ao silêncio sempre presente e ao ar puro que se respira lá no alto.

