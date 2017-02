Sesi Sol é destaque nas areias de Vila Velha

Mais de 34 mil atendimentos já foram prestados pela equipe do Serviço Social da Indústria no Espírito Santo (Sesi-ES) por meio do projeto Sesi Sol, iniciado em 04 de janeiro de 2017, na praia do Pontal, em Linhares. A edição mais recente foi ocorrida na Praia de Itapuã, em Vila Velha, de 02 a 05 de fevereiro de 2017. O objetivo do Sesi Sol é proporcionar aos banhistas atividades de saúde e qualidade de vida durante o verão.

Em Itapuã, a ação registrou mais de quatro mil atendimentos. A maioria das pessoas procurou orientação nutricional, medição do Índice de Massa Corporal (IMC) e aferição de pressão. Somente na sexta-feira, dia 03, foram 298 atendimentos na tenda “Qualidade de Vida”.

O público de Vila Velha também aproveitou bastante as oficinas esportivas e a quadra montada na área do evento. Foram 390 participações registradas. O Sesi Sol conta ainda com outros dois espaços: a tenda “Oficina”, voltada para as crianças, com atividades de reciclagem, e de confecção de brinquedos; e um palco onde acontecem aulas de zumba aeróbica, alongamentos e jogos recreativos. Todas as atividades são gratuitas e acessíveis à população em geral.

Próxima parada

O Sesi-ES já levou as tendas do Sesi Sol para as praias dos municípios de Linhares, Marataízes, Guarapari e Serra. A próxima parada é em Aracruz, no próximo fim de semana.As ações acontecerão na Barra do Sahy, entre os dias 17 e 19 de fevereiro de 2017.

Sesi-ES Sol – Barra do Sahy (Aracruz)

17/02/2017 (Sexta-feira)

9 horas – Alongamento

Das 9h às 20h – Tenda da Qualidade de Vida com aferição de pressão arterial, IMC, orientação nutricional e massagem expressa

Das 9h30 às 12h – Oficinas de confecção de brinquedos com materiais recicláveis

10 horas – Aula de zumba

Das 11h às 13h – Recreação

Das 13h às 16h – Recreação

Das 13h30 às 16h – Oficina de confecção de brinquedos com materiais recicláveis

16 horas – Aula de Zumba

Das 17h às 20h – Recreação

20h – Show musical com Trio Mafuá

18/02/2017 (Sábado)

9 horas – Alongamento

Das 9h às 20h – Tenda da Qualidade de Vida com aferição de pressão arterial, IMC, orientação nutricional e massagem expressa

Das 9h30 às 12h00 – Oficinas de confecção de brinquedos com materiais recicláveis

10 horas – Aula de zumba

Das 11h às 13h – Recreação

Das 13h às 16h – Recreação

Das 13h30 às 16h – Oficina de confecção de brinquedos com materiais recicláveis

Das 16h – Aula de Zumba

Das 17h às 20h – Recreação

19/02/2017 (Domingo)

9 horas – Alongamento

Das 9h às 20h – Tenda da Qualidade de Vida com aferição de pressão arterial, IMC, orientação nutricional e massagem expressa

Das 9h30 às 12h00 – Oficinas de confecção de brinquedos com materiais recicláveis

10 horas – Aula de zumba

Das 11h às 13h – Recreação

Das 13h às 16h – Recreação

Das 13h30 às 16h – Oficina de confecção de brinquedos com materiais recicláveis

Das 16h – Aula de Zumba

17 horas – Encerramento

Por Milan Salviato – Assessoria de Comunicação do Sistema FINDES