Agências do Sine anunciam 101 vagas de emprego

Técnico de enfermagem, motorista, nutricionista, manicure. Essas são algumas das 101 vagas anunciadas nas agências do Sistema Nacional de Emprego para esta segunda-feira (20). Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade e também para pessoas sem experiência profissional.

Os interessados devem apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. Com os documentos, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional do candidato é elaborado. As agências do Sine selecionam os profissionais de acordo com o perfil exigido pela empresa, e os candidatos que atendem aos requisitos recebem uma carta de recomendação e são encaminhados para fazer entrevista com o empregador.

Para saber mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades de emprego anunciadas, entre em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio. É possível verificar o horário de funcionamento e o endereço das unidades no site: https://setades.es.gov.br/agencias

SINE ANCHIETA/ES

Auxiliar de serviços gerais – 02

Ajudante de cozinha – 02

Motorista de caminhão – 03

SINE ARACRUZ/ES

Eletricista automotivo – 01

Acabador de mármore e granito – 02

Eletricista manutenção – 15

Eletricista força e controle – 15

Projetista de elétrica e telecom. – 01

Engenheiro naval – 01

Engenheiro eletricista – 01

Engenheiro de tubulação – 01

Projetista de tubulação – 02

Coordenador técnico/interface – 01

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Acabador – 01

Classificador de chapa – 01

Caseiro – 01

Mecânico linha leve – 01

Mecânico linha pesada – 01

Mecânico eletricista automotivo (carro) – 01

Mecânico de manutenção – 01

Polidores – 02

Secretária – 02

Técnico de Segurança do Trabalho – 01

Vendedor externo -01

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

Artífice – 05

Cortador de roupas – 01

Cozinheiro – 01

Operador de loja (Vendas) – 01

Relojoeiro – 01

Serrador de mármore – 02

Vendedor externo – 01

SINE CARIACICA/ES

Acabador de mármore e granito – 01

Técnico de Enfermagem – 06

SINE COLATINA/ES

Analista de crédito – 02

Auxiliar de mecânico de autos – 01

Churrasqueiro – 01

Costureira geral – 02

Mecânico de ônibus – 01

Mecânico de máquinas de granito – 02

Nutricionista – 01

Representante comercial autônomo – 03

Vendedor interno – 01

SINE LINHARES/ES

Atendente de farmácia / balconista – 01

Auxiliar de cabeleireiro – 01

Consultor de vendas – 01

Costureira geral – 05

Cozinheiro geral – 01

Esteticista corporal (depiladora) – 01

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 01

Manicure – 01

Nutricionista – 01

Operador de caixa – 01

Operador de máquina de pintar contínua (Operador de UV) – 01

Operador de sistemas de informática (T.I.) – 01

Técnico agrícola – 01

Técnico de manutenção de computador 01

Vendedor de serviços – 02

SINE NOVA VENÉCIA/ES

Chapeiro – 01

Vendedor externo – 01

Gerente comercial – 01

SINE SÃO MATEUS/ES

Atendente balconista de Farmácia – 01

Costureira máquina industrial – 01

Copeira – 01

Vendedor Externo – 01

