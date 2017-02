Espírito Santo registra aumento de 88% no número de casais que buscam lavratura de pactos antenupciais para o casamento

Términos traumáticos de casamentos nos últimos tempos como o dos jornalistas William Bonner e Fátima Bernardes, ou dos atores Brad Pitt e Angelina Jolie, evidenciaram uma questão que muitas pessoas ainda desconhecem: a importância de refletir sobre a preservação de patrimônio e sobre questões relacionadas à sucessão ou eventual divórcio, inclusive aquelas relacionadas a guarda dos animais de estimação, divisão de bens e pensão de filhos.

No Estado do Espírito Santo, entre 2010 e 2016 foi registrado um aumento de 88% no número de atos deste tipo, segundo estatísticas do Colégio Notarial do Brasil, entidade que congrega todos os Tabelionatos de Notas do País. No Brasil, o número de casais que realizaram um pacto antenupcial cresceu 51% entre 2010 e 2016, passando de 29.975 atos para 45.370.

“O pacto antenupcial deve ser levado ao Cartório de Registro Civil onde será realizado o casamento e servirá para resguardar os direitos dos cônjuges, caso ocorra um divórcio futuro ou se ocorrer o falecimento de qualquer um dos cônjuges. Após o casamento, o pacto deve ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis do primeiro domicílio do casal para produzir efeitos perante terceiros e também será averbado na matrícula dos bens imóveis do casal”, explica o presidente do Colégio Notarial do Brasil – Seção Espírito Santo, Rodrigo Reis Cyrino.

Para resguardar direitos de cada um dos cônjuges, Cyrino aconselha que os noivos lavrem um pacto antenupcial antes do casamento. De acordo com o tabelião, as convenções antenupciais constituem negócio jurídico condicional, pois sua eficácia fica condicionada à ocorrência de casamento. O casamento é uma condição suspensiva, pois enquanto não ocorrer, o pacto antenupcial não entra em vigor.

O tabelião explica que uma série de problemas podem ser evitados na esfera patrimonial com a escolha adequada, perante um tabelião de notas, do regime de bens a vigorar no casamento. “Com a lavratura da escritura de pacto antenupcial essa relação patrimonial torna-se mais clara entre o casal e pode evitar conflitos durante a relação matrimonial e litígios em um eventual divórcio futuro ou no falecimento dos cônjuges. Dependendo da situação profissional do cônjuge o pacto antenupcial é importantíssimo. Para um empresário por exemplo a adoção do regime de bens da separação total de bens pode resguardar vários direitos do cônjuge ao separar a relação amorosa da patrimonial”.

O valor da escritura pública de pacto antenupcial é previsto nas tabelas de emolumentos publicadas pelos Tribunais de Justiça e hoje no Estado do Espírito Santo pode variar no preço médio de R$ 130 a R$ 6.000 aproximadamente, dependendo de cada caso concreto.

O que é necessário para fazer o pacto antenupcial?

O documento deve ser feito necessariamente por escritura pública, no cartório de notas. Com RG e CPF em mãos, o ato leva apenas alguns minutos para ser feito.

Posteriormente, o pacto antenupcial deve ser levado ao cartório de registro civil onde será realizado o casamento. Firmado o matrimônio, deve ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis do primeiro domicílio do casal para produzir efeito perante terceiros. Consequentemente, o documento será averbado na matrícula dos bens imóveis do casal.