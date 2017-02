Forças Armadas ficam no ES até 100% de normalidade na segurança

As Forças Armadas vão continuar no Espírito Santo até que toda normalidade na segurança seja restabelecida. A afirmação é do ministro da Defesa, Raul Jungmann, na manhã desta sexta-feira (17), em uma entrevista para a Rádio CBN Vitória. Na quinta (16), O Ministério da Defesa publicou decreto informando que atuação da Força Federal ficara até o próximo dia 23.

“Quero fazer aqui um esclarecimento. Não há essa possibilidade de sair no dia 23 se não tivermos 100% recuperado à normalidade”, garantiu o ministro.

Segundo ele, as datas são apenas exigências administrativas. Isso quer dizer que o efetivo tem um prazo para permanecer de plantão. Porém, permanecerá até que se restaure a totalidade da ordem pública. “Nosso único papel aí é assegurar a ordem pública”, destacou.

Entenda

No sábado (4), o estado começou a viver uma onda de violência, que foi controlada com a chegada do efetivo da Força Nacional, Exército, Aeronáutica e Marinha. Mais de três mil homens das Forças Armadas e da Força Nacional estão no Espírito Santo para garantir a segurança durante o protesto de famílias de PMs, que bloqueiam as entradas dos batalhões no estado desde o dia três de fevereiro. O estado ficou sem polícia militar nas ruas por sete dias.

A autorização para a permanência das tropas federais terminaria na quinta-feira (16). Na quarta-feira (15) o Ministério da Justiça prorrogou por mais 20 dias a presença do efetivo, ou seja, ficaria até a primeira semana de março.

No entanto, nesta quinta (16), um decreto limitou a participação do Exército no patrulhamento das ruas do Estado por mais uma semana, ou seja, até a próxima quinta-feira (23), antes do carnaval nacional.

