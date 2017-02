Leilões eletrônicos: dê lances sem sair de casa

Na segurança e conforto de sua casa, é possível adquirir aquele carro ou moto que você gostaria, por um preço bem mais em conta, com tranquilidade. Isso, graças aos leilões eletrônicos. O realizado pelo Detran, no último dia 8, atraiu 1.519 interessados cadastrados via internet, proveniente de 14 Estados diferentes. Na ocasião, foram feitos 2.376 lances em 226 lotes; e todas as 128 motos e 25 carros foram vendidos _ totalizando R$ 346.600,00 em lances.

A Gestto, empresa responsável pelos leilões, conta com um sistema seguro – a mesma plataforma utilizada para leiloar bens apreendidos na Operação Lava Jato – que permite que o interessado dê lances sem precisar sair de casa. “O sistema de leilão eletrônico da Gestto garante segurança, impessoalidade, estabilidade, isonomia e tranquilidade para compradores e vendedores. Na segurança de seu lar, pelo seu smartphone, é possível dar lances e realizar negócios”, afirma o diretor executivo da Gestto, Rodrigo Stelhling.

Até agora, neste ano, em apenas 40 dias de trabalhos, 370 veículos foram leiloados; e R$ 792.908,00 arrecadados, sendo que em todo o ano passado, a renda total dos leilões presenciais foi de R$ 750.000,00, para a venda de 30.000 veículos. O DETRAN saiu do valor médio de R$ 25,00/veículo em 2016 para cerca de R$ 2.000,00/moto e R$ 5.000,00/veículo leve em 2017. O próximo leilão será realizado no próximo dia 22.

Os interessados de todo o Brasil e até do mundo podem participar do processo; e os lances podem ser programados por meio do smartphone. Para se cadastrar, basta acessar o site do sistema, no endereço www.superbid.net, e clicar em “cadastre-se”. Daí por diante, preencha seus dados, seja pessoa física ou jurídica, envie os documentos necessários e habilite-se no leilão que queira participar.

Todos os veículos leiloados passam por uma inspeção e avaliação rigorosa, através de fotos e listagem do que precisa ser reparado. Quem quiser conferir de perto pode agendar uma visita com 48 horas de antecedência. “É tudo feito com lisura, transparência e isonomia”, afirma Stehling.

O diretor do Detran-ES Romeu Scheibe Neto considera a iniciativa um marco. “Estamos no caminho certo e, muito em breve, os pátios _ que um dia estiveram lotados _ serão esvaziados no prazo previsto”, afirma. Dois deles, inclusive, já foram fechados: o Pátio do Alemão, em Jardim Limoeiro, na Serra, que possuía cerca de 2,5 mil veículos, e o Pátio Anchieta, com cerca de 800 veículos. Mais dois pátios deverão ser esvaziados antes do carnaval.

O leilão eletrônico também se aplica a bens móveis e imóveis que se tornam inservíveis para a administração pública, como máquinas e equipamentos, veículos, sucatas e resíduos, computadores, carteiras de salas de aula, dentre outros, que causam prejuízos aos cofres públicos por perda de integridade física com o tempo e depreciação acelerada. “Sem contar a dificuldade em armazenar, manter e vigiar esses bens, que, quando abandonados, trazem sérios riscos à saúde pública, como possíveis focos de dengue e zika”, diz o diretor executivo da Gestto.

