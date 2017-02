Policial militar reage a assalto e mata suspeito no meio da rua na Serra

O homem que não foi identificado morreu no local. Os outros três suspeitos que estavam dentro do carro que estava dando cobertura fugiram com o veículo e ainda não foram localizados

Um policial militar reagiu a um assalto e acabou matando o suspeito no meio da rua no último domingo (19), em Chácara Parreira, na Serra.

O soldado que estava de folga reagiu quando o suspeito anunciou o roubo. O PM disse era por volta de 13h30 quando ele estava caminhando com a companheira e o suspeito saiu de dentro de um carro onde havia mais três suspeitos e anunciou o assalto. O militar informou que quando a mulher ia entregar os pertences, ele reagiu e disparou contra o suspeito.

Câmeras de videomonitoramento espalhadas pela região podem ajudar nas investigações. O soldado foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa para prestar depoimento e foi liberado.

Folha Vitória.