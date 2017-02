Sabrina Sato escolhe vestido curtíssimo para feijoada em escola de samba

No Instagram, a apresentadora fez uma pose para lá de sensual para mostrar os detalhes do vestido brilhante, para lá de curto

Sabrina Sato escolheu um look ousadíssimo para marcar presença em um evento da escola de samba Unidos de Vila Isabel, que organizou uma feijoada para convidados com a presença de Martinho da Vila e Mart’nália, na tarde do último sábado, dia 18.

No Instagram, a apresentadora fez uma pose para lá de sensual para mostrar os detalhes do vestido brilhante, para lá de curto, que deixou seu corpo sarado em evidência.

Sem falar no salto gigante, não é mesmo? No evento, sambou e chegou a mostrar até parte do derrière que ficou em evidência por causa do look, escolhido pelo seu fiel stylist Yan Aciolli.

Folha Vitória.