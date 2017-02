Prefeituras cancelam programações de carnaval por falta de segurança

Muitas cidades do Espírito Santo decidiram cancelar as atividades do Carnaval. O motivo é a crise na segurança do Estado, causado após familiares de policiais militares interromperem as entradas dos batalhões da Policia Militar (PMES). Isso fez com que os PMs, não fossem as ruas. Muitas cidades do Espírito Santo decidiram cancelar as atividades do Carnaval. O motivo é a crise na segurança do Estado, causado após familiares de policiais militares interromperem as entradas dos batalhões da Policia Militar (PMES). Isso fez com que os PMs, não fossem as ruas.

Mesmo com Exército, Força Nacional e alguns militares trabalhando, as cidades optaram por não realizar os festejos do carnaval que normalmente acontecem a partir da sexta-feira (24) em todo o país.

Pelo menos 13 cidades já confirmaram que as atividades do Carnaval foram canceladas: Afonso Cláudio, Alegre, Anchieta, Colatina, Domingos Martins, Guaçuí, Iconha, Itapemirim, Presidente Kennedy, Santa Leopoldina, Vargem Alta, Piúma e Alfredo Chaves.

Na cidade de Castelo, as comemorações carnavalescas começaram no dia 03 de fevereiro, mas nos finais de semana de 10, 11 e 12 e 17,18,19 de fevereiro as atividades foram canceladas devido a crise de segurança. Até o momento a Prefeitura ainda mantém a programação desta quinta-feira (23), já que ainda não tem um posição definida.

A prefeitura de Alfredo Chaves que anunciou o cancelamento do carnaval na cidade, se reuniu na sexta-feira (17) com representantes dos Blocos Carnavalescos. Na reunião a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, esclareceu que os blocos não vão deixar de acontecer, no entanto a administração não terá responsabilidade em promover o evento, mantendo também total proibição de carros de som automotivos e som alto. A Secretária ainda acrescentou que as concentrações devem ser feitas em locais particulares e com esquemas especiais de segurança privados.

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha em nota informou que não vai realizar programação própria de carnaval no município tendo em vista a situação de instabilidade da segurança pública no ES.

A secretária de Comunicação de Colatina, Lorena Zonta, explicou que o carnaval da cidade foi cancelado. “Mas nós vamos fazer uma reunião com os lideres das escolas de samba, para definir uma nova data. Vamos esperar a situação de segurança se normalizar”.

Em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado, já tinha decidido em janeiro por não realizar programação própria de carnaval como parte das medidas de contenção de despesas.

Carnaval confirmado

A Cidade Saúde manterá sua programação do Carnaval 2017 com blocos, escolas de samba e marchinha, no centro da cidade. Em Guarapari o carnaval tem início no sábado, 25, com o famoso Bloco das Misses, a partir das 20h, seguido dos blocos Olaria 2000, Sururu, Funil e Papadéfus.

O último dia do carnaval tem o bloco Papinha (matinê infantil) a partir das 16h. Às 20h os blocos das Misses, Amigos da Fonte, Rama, Sururu e Papadéfus retornam à avenida para o encerramento do carnaval 2017. A prefeitura informou ainda que para o carnaval a cidade contará com reforços do Exército e Policias Civil e Militar durante todos os dias do carnaval.

Na Serra a programação também está confirmada. Confira os blocos que vão passar pelas ruas do município: Blocos confirmados: Serra Sede – Bloco Segura que eu Empurro e Bloco Zé Pereira, Carapebus – Bloco Carapiranha, Bicanga – Bloco Jegue Folia de Bicanga, Manguinhos – Banho de mar à fantasia, Central Carapina – Bloco Tô Atoa, Jardim Carapina – Novinhas Cansadas, Bairro de Fátima – Império de Fátima, Cidade Continental – Bloco Acadêmicos de Continental, Jacaraípe – Bloco Adrenalina, Bloco Ratazanas e Bloco Camundongos e em Feu Rosa – Bloco Pega no Badalo.

Blocos adiados: Planalto Serrano – Bloco Piriguetes, Nova Carapina – Bloco Calourada, São Diogo II – Bloco Apaixonados por São Diogo, Morada de Laranjeiras – Bloco Unidos de Morada e em Colina de Laranjeiras – Bloco Agita Colina.

Blocos cancelados: Serra Sede – Bloco Quebra Galho, Eurico Salles – Bloco Cara de Pau, Novo Horizonte – Novo Bloco, Bicanga – Bloco Galo da Praia, Laranjeiras – Bloco Mocidade Unida de Laranjeiras e Barcelona – Bloco Alegria e Bloco 100 Vergonha.