Saiba como economizar no Carnaval

Curtir o Carnaval gera gastos, como com bebidas, alimentação, hospedagem, passagem, fantasias e até mesmo com o consumo em bares e baladas. Para evitar o descontrole financeiro e o endividamento, é crucial traçar um planejamento de gastos, com base em sua situação financeira atual.

Enquanto uns querem viajar e descansar, outros preferem cair na folia e curtir as festas. Seja como for, é importante se programar com antecedência: fazer um diagnóstico financeiro, analisar as possibilidades e respeitar o orçamento. Do contrário, o endividamento pode se arrastar por meses.

Os gastos esporádicos e não planejados são reduzidos quando a pessoa ou família é educada financeiramente e planeja suas ações com antecedência. A maioria da população não teve a oportunidade de aprender a lidar com o dinheiro e, por isso, hoje sofre com a administração finanças, estando a mercê do descontrole.

Confira 6 orientações para economizar no Carnaval:

1- Faça um orçamento

Para evitar que descontração e a euforia se transformem em preocupação nos meses seguintes, conheça a sua condição financeira, seus ganhos e suas despesas, e elabore um orçamento antecipado de gastos para o Carnaval. Durante o feriado, atenha-se ao planejado;

2- Economize na fantasia

Se for a um bloco de rua ou festa e precisar de uma fantasia, verifique se não é possível usar a mesma do ano passado. Caso não tenha, é válido emprestar de um amigo ou familiar ou fazer a sua, customizando alguma roupa. O aluguel, geralmente, custa caro;

3- Orce as viagens com antecedência

Se for viajar, faça as contas e veja quanto pode gastar sem comprometer o orçamento e só então pesquise os melhores os pacotes e condições de pagamento. Agora está em cima da hora, então, talvez, o melhor a fazer seja aproveitar conforme o orçamento mensal permitir, sem se endividar, e se programar para realizar aquele grande plano no próximo ano, já se planejando desde agora;

4- Em casa, evite o desperdício

Se for descansar em casa, fique atento ao desperdício de água, energia e gás. Ao elaborar refeições, opte por itens frescos, com boa qualidade e preços baixos, como os encontrados em feiras livres e em mercados atacadistas. Contudo, evite o desperdício de alimentos planejando as quantidades das refeições e busque reaproveitar as sobras em novas receitas;

5- Vá a eventos gratuitos

Saiba que é possível curtir o momento sem gastar mais do que pode. Em várias cidades há blocos de rua, eventos gratuitos e comunitários, convidativos para toda a família, além de programações especiais em parques. É válido optar pelo transporte público, evitando gastos com combustível e estacionamento, ou dividir táxi com amigos;

6- Fuja do consumismo exacerbado

Por mais que o período seja festivo, mantenha os pés no chão e respeite o seu padrão de vida, para que possa se divertir sem cair no descontrole financeiro. Evite o consumo exacerbado, inclusive de alimentos industrializados e bebidas alcoólicas. Afinal de contas, exagerar não faz bem nem pra saúde física, nem para a financeira.

Reinaldo Domingos é doutor em educação financeira, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) e da DSOP Educação Financeira e autor do best-seller Terapia Financeira, do lançamento Diário dos Sonhos e da primeira Coleção Didática de Educação Financeira do Brasil.

Por Rayane Santos – DSOP Educação Financeira.