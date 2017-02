Sem segurança Estado perde pelo menos R$720 mil com cancelamento de Cruzeiro

Desde o ultimo dia 03 de fevereiro, quando familiares de policiais militares interromperam as saídas dos Batalhões da Policia Militar (PMES), que o Espírito Santo passa por uma crise na segurança. Crise esta, que provou centenas de mortes, saqueamentos a lojas, roubos de carros, população vitima de assaltos e balas perdidas. Além disso, amargou prejuízos em vários setores do Estado, comércio, hotelaria, turismo. No turismo de Cruzeiro, por exemplo, o Estado vai deixar de ganhar pelo menos R$720 mil reais.

Isso porque o navio que estaria programado para chegar ao Estado neste mês foi cancelado devido ao problema na segurança pública, informou em nota a Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda de Vitória (Semttre).

A nota ainda ressalta que em pesquisa realizada pela prefeitura, cada turista de transatlântico que desce da embarcação costuma consumir na cidade cerca de R$400,00. Sem contar as receitas geradas com o abastecimento do navio, como água, limpeza e infraestrutura.

A temporada de Cruzeiros no ES acontece de novembro a março. No Estado estavam programados dois, um em novembro, que veio com turistas americanos, canadenses, neozelandeses, australianos, espanhóis, sul-africanos, entre outras nacionalidades, segundo a Semttre.

O outro navio o MS Veendam que atracaria no Estado em fevereiro, viria com 1800 passageiros e 900 tripulantes. As informações são do Presidente do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, Paulo Renato Fonseca Jr. O Navio sairia dos Estados Unidos e chegaria ao porto de Vitória às 8h desta quinta-feira (23).

“A empresa que é responsável pelo cruzeiro no Brasil entrou em contato com a matriz informando que até o dia 23 a situação melhoraria. Porém, o departamento de segurança deles entendeu que não valia a pena correr esse risco”, salientou.

O Grupo Hollan América tem como rota frequente de seus cruzeiros o ES. Mas essa seria a primeira vez do MS Veendam viria ao Estado. Fonseca também é sócio da Fomatur Turismo que desde 1997 presta serviço para os navios do Grupo Americano, no Estado. Para a temporada 2017/2018 os navios já estão agendados.

“A programação de um cruzeiro começa dois anos antes. Para a temporada 2017/2018 eles já confirmaram. Mas quando há um cancelamento, também há um transtorno muito grande para o navio. Agora é fazer um trabalho de estabilidade da situação. A partir daí trabalhar a divulgação, mostrando que a vida voltou ao normal, para que possamos resgatar as perdas”.

Nas pesquisas de satisfação de avaliação de destino feitas pela empresa, Fonseca afirma que Vitória recebe uma das mais altas notas de toda a costa brasileira. “Os passageiros que desembarcam aqui ficam encantados, com avaliação sempre positiva. Principalmente pela proximidade do porto com o Centro da cidade”.

Programação para os turistas

Dentro da programação que a Fomatur oferece para os turistas quando desembarcam no Estado, está uma visita aos principais pontos turísticos de Vitória e Vila Velha. Na Capital o passeio é a pé pelo Centro Histórico. Em Vila Velha os visitantes passam pelo Convento da Penha e Chocolates Garoto.

Outra programação é fazer um tour por Domingos Martins, na sede do município. Os turistas são levados para conhecer um orquidário, para conhecer a Cultura Alemã e o almoço também é feito em um restaurante típico alemão.

E para conhecerem a famosa Moqueca Capixaba, os turistas começam conhecendo a matéria prima em uma visita ao mercado de peixes e especiarias na Vila Rubim. Seguindo para as paneleiras para apreciar a fabricação da panela de Barro. Por fim, são levados até ao restaurante para fazerem a degustação da moqueca.