Brasil e Reino Unido assinam acordo de cooperação

Documento prevê ações de educação e treinamento profissional em turismo e hospitalidade

Por Mariana Oliveira

O ministro do Turismo Marx Beltrão, e o Encarregado de Negócios da Embaixada do Reino Unido no Brasil, Wasim Mir, assinaram nesta terça-feira (21) um memorando de entendimento para cooperação de médio e longo prazo no campo do turismo e hospitalidade. O documento estabelece oportunidades de qualificação e formação profissional para estudantes brasileiros participarem de programas acadêmicos e estágios em Instituições de Ensino do Reino Unido.

A cooperação já trará frutos no próximo ano, quando 120 alunos de cursos de graduação de instituições públicas e privadas brasileiras passarão por um treinamento de até três meses no Reino Unido. A proposta é complementar a formação dos estudantes em outro idioma e o aperfeiçoamento em técnicas de turismo e hospitalidade.

“O Brasil ganha muito com a cooperação internacional na área de turismo e hospitalidade, contribuindo para o aumento da competitividade de nosso país”, afirmou Beltrão. O ministro do Turismo disse, ainda, que já conversou com empresários para que, ao retornar ao Brasil, os estudantes sejam contratados pelo setor para colocar em prática os ensinamentos conquistados com a experiência no exterior.

A Coordenadora do Programa de Bolsas da Embaixada, Caroline MacDonald, ressaltou a importância da troca de experiências dos estudantes com outras culturas e os benefícios não só para a atividade acadêmica, mas também para a experiência profissional desses estudantes. Caroline propôs, ainda, um encontro entre os ex-bolsistas e os alunos que ainda participarão do intercâmbio, para troca de experiências e formação de uma rede de conhecimento.

EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO – O MTur já realizou cooperações exitosas com Portugal, em 2013, e com o próprio Reino Unido e a Espanha em 2014. Desde que assumiu a gestão da Pasta, em 2015, o ministro Marx Beltrão se comprometeu a transformar os programas de qualificação em uma política pública perene e, em janeiro deste ano, publicou uma portaria para estabelecer o Programa de Qualificação Internacional em Turismo e Hospitalidade.

Por Ministério do Turismo