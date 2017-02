Consumidora compra televisão e, mesmo com defeito, é impedida de trocar

Comprou, pagou, mas não levou. Foi exatamente isso o que aconteceu com a diarista Maria Neres dos Santos, que após juntar as economias e comprar, à vista, uma televisão 40 polegadas. Entre a compra e a dor de cabeça, menos de uma hora. A consumidora comprou o aparelho de TV na tarde do último domingo (19), mas o equipamento só funcionou na loja.

Segundo Maria, a televisão, uma televisão da marca Semp Toshiba comprada na loja Simonetti, no Shopping Mestre Álvaro, chegou a sexta ligada no ato da compra, ainda no shopping. “Eles ligaram, o símbolo da marca apareceu e eu paguei, á vista. Ainda paguei a garantia estendida, peguei um Uber e fui direto para casa. Quando pedi a um vizinho para me ajudar a instalar, ao ligar, a tela estava manchada. Para não ter problema, na mesma hora retornei. Isso não durou meia hora”, relatou a diarista.

Ela, que tem uma filha pequena, disse que o que era um sonho virou um verdadeiro pesadelo. Segundo a consumidora, ao retornar à loja foi recebida pelo mesmo funcionário que fez a venda e se dispôs a resolver o problema. O entanto, o gerente teria impedido. “Meu vizinho que me ajudou disse que eu deveria retornar logo, para eu não ser acusada de ter quebrado o aparelho, mas foi exatamente isso que o gerente de loja me acusou. E se negou a trocar a televisão. Minha filha entrou em desespero”.

Com a nota fiscal na mão Maria Neres dos Santos foi informada que a partir do momento que se retira algum produto da loja a responsabilidade é do consumidor. “Disseram que só a autorizada poderia resolver esse problema para mim e ainda que eu deveria procura-la”, afirmou.

A consumidora procurou, também, o Procon e o juizado de pequenas causas, mas não encontrou solução. “Tinham mais duas pessoas junto comigo e reclamando do mesmo produto e da mesma marca. Só eram de polegadas diferentes. No Procon fui informada que não existe mais garantia de sete dias para compras em loja, só pela internet”, conta.

A loja foi procurada pela reportagem de ESHOJE e a informação foi que a partir da saída da loja, a mercadoria é de responsabilidade de quem adquiriu. A supervisora de loja, Gilkely Costa, informou que já não se faz mais a troca do produto. “Ela pode vir a loja que vamos fazer a assistência e ver se o produto ode ser levado ou até mesmo fazer o envio, no qual o fabricante que vai pagar. Vamos auxiliar a achar uma assistência técnica mais próxima”, afirma.