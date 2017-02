Dê uma pausa nesse momento e alimente-se deste Pão Espiritual.

NA VIDA TUDO PASSA

Não apresse o rio – diz um pensamento hindu.

A vida tem seu próprio ritmo e suas próprias regras.

Ninguém muda coisa alguma, se não tiver a paciência necessária.

Mas, para viver em paz durante o tempo em que a vida age processando as mudanças, é preciso saber viver as coisas como elas são, enquanto elas assim forem.

Em outras palavras, é preciso saber aceitar o inevitável, enquanto ele for uma realidade em sua vida.

Ser feliz é algo que depende de você aceitar que tudo o que está na sua vida hoje, tem uma razão para estar ali.

E vai passar, no seu devido tempo.

Nesta vida nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser.

E mais: nesta vida tudo passa.

Quando cessa a necessidade de um acontecimento em nossa vida, quando aprendemos a lição que há para nós nesse acontecimento, então ele se vai.

Ele passa e dá lugar a novos acontecimentos, com novas lições de vida.

A vida é um renovar constante, é uma lição contínua.

Na vida tudo passa! As coisas boas passarão, mas também, as coisas ruins passarão.

Por isso a felicidade vem do bom senso de aceitar o inevitável, com a paciência necessária para esperar que tudo passe.

A partir do momento que paramos de gastar energia lutando contra o inevitável – e damos à vida o tempo necessário para resolver esse problema -, passamos a acumular condições para transformar a nossa vida em algo melhor.

Passamos também a ver com mais clareza onde usar essa energia economizada.

Tudo começa a ter então, uma perspectiva melhor.

E isso favorece a felicidade. Seja mais feliz, aprendendo as lições de cada acontecimento e tendo a tranquilidade de saber, que:

“Tudo passa após cumprido o seu propósito em sua vida”.

Por Planeta Lindo.