Marcus Buaiz compartilha experiência empreendedora para jovens em Vitória

Integrante do Conselho do Grupo Buaiz, Marcus deixou o segmento de entretenimento noturno para apostar em negócios bem-sucedidos das áreas de Comunicação e Saúde

O empresário Marcus Buaiz, de 37 anos, esteve em Vitória na noite desta terça-feira (21) para participar da primeira reunião ordinária de 2017 do Cindes (Centro da Indústria do Espírito Santo) Jovem. O evento ocorreu no auditório do edifício Findes e teve como principal objetivo compartilhar a experiência empreendedora de Marcus Buaiz com novos empresários, sobretudo da faixa etária de 16 a 35 anos.

Filho do empresário Americo Buaiz Filho, um dos maiores do país, Marcus começou a trajetória empreendedora cedo. “Comecei muito cedo a empreender, pois com 21 anos criei um evento chamado Vitória Pop Rock. Esse evento, na Praça do Papa, foi talvez o maior esporte radical que eu possa ter praticado na minha vida, porque lá foram 24 mil pagantes, o que deu a minha liberdade financeira e me permitiu construir minha empresa”, relata.

Ele se mostrou muito lisonjeado de falar para um público com o qual se identifica. “Sempre que tenho a oportunidade de dialogar com o público jovem é um prazer porque costumo dizer que tenho uma história para dividir, já que ainda me considero no início de uma trajetória. É uma forma também de eu ouvir as pessoas, dialogar, trocar experiências e encorajar eles a virem para esse mundo maluco que é o empreendedorismo. Costumo dizer que empreender é um ato de um maluco. Homem sensato se adequa ao mundo, homem insensato faz o mundo se adequar a ele. Esse é o empreendedor”, declarou. “Acho que se todos nos unirmos, em especial no Estado, podemos ser um dos principais do Brasil, que é o que sempre acreditei”, complementa.

Ao longo da carreira, Marcus Buaiz montou uma rede de 18 casas noturnas em Estados da região Sudeste e se consolidou como o principal empresário do ramo no País. Todavia, com os princípios da inovação e da reinvenção sempre correndo na veia, decidiu vender sua participação no negócio das casas noturnas e migrou para outras áreas de atuação. “Acredito que foram 12 anos investindo na noite e saí no momento certo, porque liderava o segmento com 18 casas. Então acho que se fechou uma porta, mas se abriram outras ainda mais importantes e mais a ver comigo naquele momento”, disse.

Atualmente, Marcus Buaiz se divide entre as áreas de Comunicação e Saúde. “Área de comunicação são dois grandes negócios: uma agência de marketing e celebridades e a Spark, um veículo de mídia e influência. Na área de Saúde são dois grandes investimentos. Um é a Pro Sports, uma holding de academias que conta com a Ronaldo Academy e a Escola de Futebol do Palmeiras. E tem a BR Sports, uma sociedade da qual tenho muito orgulho de participar e por meio da qual adquirimos no final do ano passado as marcas Topper e Rainha. No início deste ano também adquirimos uma companhia americana chamada Ricks e agora a gente anunciou, em março, a Saucony, que na minha opinião tem o melhor tênis de corrida do mundo”, pontua.

Os novos planos do empreendedor também incluem o Espírito Santo. Segundo ele, a concretização pode estar bem próxima. “Aqui no Estado temos conversado de trazer a logística da Topper e Rainha. Falamos com Viana e também com Cariacica e provavelmente essa adesão deve vir nos próximos seis meses”, afirmou Marcus Buaiz. Segundo ele, a escolha de algum dos município se dará “100%” pela questão da logística, já que são cortados por BRs. O empresário ainda declarou sua paixão pelas terras capixabas. “Aceitei o convite felizmente de assumir uma vaga no Conselho do Grupo Buaiz. Resgata muito a minha essência, nasci aqui, cresci aqui, sou capixaba e acho que a gente tem um dos lugares mais lindos do mundo e que as pessoas não conhecem”, finaliza.

Empreendedorismo é o futuro

Presidente do Cindes Jovem, Vitor Lomba acredita que o empreendedorismo precisa ganhar espaço importante na sociedade contemporânea. “É de grande valia [eventos como esse] porque acredito que a era exclusivamente do emprego está acabando. Acho que as pessoas têm que procurar [o empreendedorismo] como se fosse uma subsistência financeira e para adquirir isso elas têm que se capacitar, estarem aptas ao mercado e compreender o que é empreender”, explica.

Segundo Lomba, o perfil e a trajetória de Marcus Buaiz contaram muito na hora de escolher quem iria abrir a rodada de reuniões mensais que o grupo promove ao longo do ano. “Marcus Buaiz é capixaba, conseguiu ter uma relevância nacional muito bacana na área em que atua e a gente entende que ele, por ainda ser jovem, representa muito o nosso movimento no sentido de que é resultado de relacionamentos que conquistou no Brasil. Ele é um case a ser estudado e uma pessoa que pode contribuir muito”, declarou o presidente do Cindes Jovem.

Folha Vitória.