Banco Central reduz taxa básica de juros para 12,25% ao ano

Esta é a quarta vez seguida que o BC decide cortar os juros, que agora alcançaram o menor patamar desde janeiro de 2015

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, nesta quarta-feira, 22, por unanimidade, reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em 0,75 ponto porcentual (pp), para 12,25% ao ano.

A redução vai de encontro à expectativa do mercado financeiro. Segundo pesquisa do Broadcast Projeções, de 68 instituições financeiras consultadas, 67 esperavam corte de 0,75 pp; uma esperava corte de 1,00 pp. A próxima reunião do Copom está marcada para os dias 11 e 12 de abril de 2017.

Esta é a quarta vez seguida que o BC decide cortar os juros, que agora alcançaram o menor patamar desde janeiro de 2015. O Comitê de Política Monetária (Copom) considerou a redução da inflação permite o prosseguimento de redução da Selic.

“O Comitê entende que a convergência da inflação para a meta de 4,5% no horizonte relevante para a condução da política monetária, que inclui os anos-calendário de 2017 e, com peso gradualmente crescente, de 2018, é compatível com o processo de flexibilização monetária”, diz a nota.

Folha Vitória.