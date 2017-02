Secretaria de Segurança informa policiamento completo em 23 cidades do ES

Outros 55 municípios registraram uma volta parcial dos militares após paralisação que acontece desde o dia 3 de fevereiro.

A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) informou, na tarde desta quarta-feira (22), que o efetivo da Polícia Militar já funciona completamente em 23 cidades do Espírito Santo. Nenhuma delas na Grande Vitória. Outros 55 municípios registraram uma volta parcial dos militares após paralisação que acontece desde o dia 3 de fevereiro.

Na última terça-feira, a Polícia Militar publicou em seu Boletim Geral a punição de 111 militares que se envolveram nas manifestações. As manifestações começaram quando parentes de militares se reuniram em frente ao 6º Batalhão, na Serra, e bloquearam a saída de viaturas. No dia seguinte, praticamente todos os batalhões tiveram as vias de acesso fechadas.

Veja as cidades que contam com efetivo completo da Polícia Militar:

– Afonso Cláudio –

– Venda Nova do Imigrante –

– Conceição do Castelo –

– Laranja da Terra –

– Domingos Martins –

– Marechal Floriano –

– Ibatiba –

– Iúna –

– Muniz Freire –

– Ibitirama –

– Irupi –

– Brejetuba –

– Barra de São Francisco –

– Águia Branca –

– Mantenópolis –

– Água Doce do Norte –

– Ecoporanga –

– Santa Teresa –

– São Roque do Canaã –

– Santa Maria de Jetibá –

– Itaguaçu –

– Itarana –

– Santa Leopoldina –

Folha Vitória.