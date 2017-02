Agenda Cultural: Confira as atrações que vão animar o carnaval no ES

O fim de semana terá SambAdm, Lucas Lucco, Alan Venturin, Turma do Pagode e MC Kekel. Curte blocos? Confira a programação no Centro de Vitória

Já é carnaval e o fim de semana começa repleto de eventos para os capixabas! E a folia pretende atender aos mais variados gostos e estilos, passando pelo samba, pagode, axé, forró, sertanejo e funk. Mesmo com o cancelamento do carnaval em vários municípios do Estado, ainda assim, não faltam programações gratuitas e shows para animar os foliões na Grande Vitória.

Nesta sexta-feira, a folia acontece na Casa de Bamba e no Terraço Rosário. O sábado conta com evento especial na Multiplace Mais, onde a festa é por conta de Lucas Lucco, SambAdm, Mc Maneirinho. No domingo, Turma do Pagode, MC Kekel, Pedalasamba, Alan Venturin são as atrações no Multiplace Mais. E a programação de carnaval continua até a quarta-feira de cinzas.

Não vai viajar? Confira a programação dos blocos no Centro de Vitória. Que tal ficar por dentro das principais programações que agitam a Grande Vitória? Acompanhe o blog Na Balada! Agora se você prefere um cinema? Veja aqui as estreias que agitam as telonas.

Confira a agenda completa!

Sexta-feira (24)

Barrerito Chopperia

Atração: Rian e Rodrigo

Horário: 20h

Endereço: Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica

Telefone: 9 9810-4312

Casa de Bamba – Festa Abre Alas

Atração: Samba de comunidade e Intérpretes de Samba

Horário: 18h

Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória

Telefone: 9 9810-4312

Terraço do Rosário

Atração: Samba Retrô e Daniel e Gladson

Horário: 23h

Endereço: Rua Barão de Itapemirim,200, Centro

Telefone:99777

Sábado (25)

Carnaval Mais

Horário: 22h

Local: Multiplace Mais

Atrações: Lucas Lucco, SambAdm, Mc Maneirinho, Alan Venturin e Club Maritmo com o Dj Ivo furtado

Endereço: Meaípe, Guarapari

Informações: 3272-1565

Barrerito Chopperia

Atração: Richard Viana

Horário: 20h

Endereço: Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica

Telefone: 9 9810-4312

Casa de Bamba – Baile de Máscaras

Atração: Derengo

Horário: 18h

Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória

Telefone: 9 9810-4312

Terraço do Rosário- Pagode do Carnaval

Atração: Chopp Samba e Grupo Sem Limites

Horário: 22h

Endereço: Rua Barão de Itapemirim,200, Centro

Telefone:99777

Domingo (26)

Carna Fantasy

Horário: 22h

Local: Multiplace Mais

Atrações: Glauco, Pagode Retrô, Jefinho Faraó e Escolas de samba

Endereço: Meaípe, Guarapari

Informações: 3272-1565

Bloco Regional da Nair

Horário: 12h

Local: Centro de Vitória

Casa de Bamba – Baile de Máscaras

Atração: Kalifa SambaRock

Horário: 18h

Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória

Telefone: 9 9810-4312

Terraço do Rosário

Atração: Leley do Cavaco e Banda Samba Retrô

Horário: 22h

Endereço: Rua Barão de Itapemirim,200, Centro

Telefone:99777

Segunda (27)

Carnaval Mais

Horário: 22h

Local: Multiplace Mais

Atrações: Turma do Pagode, MC Kekel, Pedalasamba, Alan Venturin

Endereço: Meaípe, Guarapari

Informações: 3272-1565

Casa de Bamba – Bloco vai que Gama

Atração: Bloco Casa de Bamba

Horário: 18h

Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória

Telefone: 9 9810-4312

Clube de Pesca

Atração: Banda Clube do Samba

Horário: 18h

Endereço: Avenida Dário Lourenço, 134, Santo Antônio

Terça (27)

Rockezinho da Tarde do Nook

Horário: 14h

Local: Nook Beach ClubNook Beach Club

Endereço: Rua Inhoá, s/n, Vila Velhaa

Informações: 3025-3206

Casa de Bamba

Atração: Banda 522

Horário: 18h

Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória

Telefone: 9 9810-4312

Ilha Shows

Atração: Sargento Pimentel

Horário: 21h

Endereço: Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória

Telefone: 3224-3726

Folha Vitória.