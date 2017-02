Brilho, colorido e arte nas unhas para o carnaval

Longe dos desenhos que foram moda no passado, as decorações nas unhas, conhecidas como nail art, se reinventam a cada dia e são febre entre as mulheres. Com o surgimento das unhas de gel, porcelana e fibra, as possibilidades ficaram ainda mais amplas e não faltam novas técnicas, cores, desenhos e texturas.

Para o carnaval, o brilho e o colorido ganham novos contornos. As unhas simples com glitter deram lugar a uma mistura de tendências. “É claro que as cores vivas e o brilho são a grande atração. Mas agora surgem misturas diferenciadas e o que manda é a criatividade da manicure”, explicou a especialista e empresária Vanessa Kröhling.

Outro destaque fica por conta do uso de pingentes e do acabamento em matte. “O fosco já foi febre no passada, mas recentemente voltou à tona e muitas mulheres estão aderindo ao estilo. O efeito é bem moderno”, destacou. A especialista destaca que as unhas mais pedidas para a folia são as que destacam apenas um dos dedos ou os efeitos diferentes para cada um deles. “As mulheres mais discretas apostam em cores mais vivas e fazem desenhos em apenas uma unha. As mais ousadas fazem cada dedo com um efeito diferente. O grande diferencial é que esse acabamento é harmônico em cada uma das unhas”, finalizou.

ESHOJE.