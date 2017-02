Fibria seleciona jovens para Programa de Aprendizagem em Fabricação de Celulose

São 22 vagas dirigidas a jovens que residem nos municípios de Aracruz, Ibiraçu e João Neiva

Oportunidade para jovens dos municípios de Aracruz, Ibiraçu e João Neiva: a Fibria está selecionando candidatos a participar do seu Programa de Aprendizagem em Fabricação de Celulose. São 22 vagas para jovens com idade entre 17 e 22 anos e as inscrições podem ser feitas até o dia 7 de março pelo site da empresa: www.fibria.com.br (Trabalhe conosco/Conheça nossas vagas).

O Programa de Aprendizagem da Fibria terá início no dia 5 de abril e duração aproximada de 12 meses, com aulas realizadas no Senai de Aracruz, no período da manhã. Os participantes recebem bolsa no valor de ½ salário mínimo e vale transporte, além de contar com plano de saúde e seguro de vida em grupo.

Para participar, é preciso ter concluído o curso Técnico em Mecânica ou Química e não ter participado de outro Programa de Aprendizagem. Também é necessário comprovar residência nos municípios priorizados no edital de seleção (Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva) e estar na faixa etária exigida.

Mais informações sobre o edital estão disponíveis no link: https://site.vagas.com.br/VagasDe1Empr.asp?t=945

Por Rogeria Gomes – P6 Comunicação