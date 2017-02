Samarco se prepara para voltar a operar no segundo semestre de 2017

Segundo a empresa, o retorno das operações depende da obtenção de licenças ambientais junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas

A Samarco anunciou nesta quinta-feira (23) que prepara a volta às operações no segundo semestre deste ano. O anúncio foi feito durante uma visita de jornalistas ao complexo de barragens da mineradora em Mariana (MG). A Samarco está com suas atividades paralisadas desde o rompimento da barragem de Fundão, no município mineiro, ocorrido em novembro de 2015.

De acordo com a empresa, o retorno das operações depende da obtenção de licenças ambientais junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) de Minas Gerais. Em 2016, a companhia solicitou o licenciamento da Cava de Alegria Sul para a disposição de rejeitos.

Segundo a Samarco, a cava de Alegria Sul é uma alternativa temporária e permitirá a disposição de rejeitos em um futuro retorno das operações com 60% da capacidade produtiva (18 milhões de toneladas de pelotas por ano). Com esse ritmo de produção, a empresa pretende gerar fluxo de caixa necessário para manter empregos e contribuir para o desenvolvimento das economias dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, assim como do país.

Além de utilizar uma cavidade já existente no solo, a estrutura contará ainda com um dique de 10 metros de altura feito em solo compactado, resultando em uma capacidade total de armazenamento de 17 milhões de metros cúbicos de rejeito. De acordo com a Samarco, isso garantirá um horizonte de cerca de dois anos para as operações da empresa.

As audiências públicas referentes ao processo de licenciamento ambiental da Cava de Alegria Sul foram realizadas pela Semad em dezembro do ano passado nas cidades de Ouro Preto e Mariana.

Paralelamente, a Samarco está intensificando estudos em busca de alternativas para médio e longo prazos. As opções em análise contemplam estruturas disponíveis e já ambientalmente impactadas na região do Complexo de Germano, além de novas tecnologias de tratamento do rejeito.

O licenciamento da cava de Alegria Sul para dispor rejeitos é uma das etapas do planejamento operacional da Samarco. Além disso, a empresa está concluindo os estudos ambientais para o Licenciamento Ambiental Corretivo (LOC) do Complexo de Germano, que irá integrar em uma única licença todas as estruturas existentes no Complexo de Germano. A LOC foi solicitada pela Semad para assegurar a viabilidade ambiental do empreendimento.

Folha Vitória.