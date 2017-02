Tamar promove soltura de filhotes de tartaruga

Cerca de 150 pessoas pararam para ver o desfile das tartaruguinhas nas areias até a sua entrada no mar em frente à base do Centro em Guriri (ES). Ação marca início da temporada de reprodução

Cerca de 150 pessoas acompanharam, sensibilizadas, a soltura de filhotes de tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) na praia em frente à base do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Tartarugas Marinhas (Tamar), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em Guriri, no litoral do Espírito Santo.

A iniciativa teve apoio da empresa Scitech, que executa o Programa de Monitoramento de Praia em todo litoral do Espírito Santo, e fez parte do início da temporada de eclosão dos ninhos de filhotes, cujas fêmeas desovaram entre os meses de setembro de dezembro. A soltura ocorreu no dia 13.

A base do Tamar/ICMBio em Guriri está em fase de reestruturação e deve voltar a funcionar em 2017. “Começaremos um processo para selecionar voluntários para atuar na base. Nossa expectativa é de muito trabalho este ano”, disse a analista ambiental Kelly Bonach.

A base foi implantada em 1988 e monitora 53 quilômetros de litoral, desde a praia de Urussuquara, ao sul, até o município de Conceição da Barra, ao norte. Protege anualmente cerca de 200 desovas, com 12 mil filhotes das espécies cabeçuda (Caretta caretta) e de couro (Dermochelys coriacea).

A ilha de Guriri, no município de capixaba de São Mateus, é formada pelo rio Mariricu, ao sul, através de uma foz aberta artificialmente no início do século passado, em Barra Nova; e ao norte, pelo rio Cricaré, que deságua no Oceano Atlântico, na altura do município de Conceição da Barra.

Seu nome origina-se na riqueza da vegetação de restinga, onde a espécie predominante é o Allagoptera arenaria, conhecido popularmente como coquinho-de-Guriri. Nos extremos da ilha, de 26 km2, estão as áreas mais preservadas de restinga e manguezais. No centro fica o balneário, com cerca de 12 mil moradores e uma população flutuante que atinge 100 mil pessoas, durante o verão.

Guriri é um exemplo de conservação das praias: mesmo registrando grande fluxo turístico, consegue adequar a iluminação e evitar a construção de barracas nas áreas onde ocorrem as desovas de tartaruga marinha.

Por Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.