Boletim Eco101 de Condições da Rodovia BR-101 Serra, 01 de março de 2017, às 17h10

BR-101 fluindo em sistema de pare e siga no km 380, em Iconha, devido a ocorrência envolvendo dois veículos de passeio. Devido ao acidente, o trânsito na rodovia segue com lentidão de quatro quilômetros nos dois sentidos. Há registro de óbitos no local.

A ocorrência aconteceu no sentido norte da rodovia, por volta das 16h, quando o veículo Corolla e o HB20 colidiram frontalmente. Não há informações das causas do acidente. O tráfego de veículos precisou ser totalmente interditado até às 17h, quando equipes da concessionária montaram o esquema de pare e siga.

Até o momento, duas pessoas vieram a óbito no local e pelo menos outras seis ficaram feridas. Os recursos de socorro médico da Eco101 estão no local e contam com o reforço do Corpo de Bombeiros.

Para atendimento da ocorrência, foram acionadas a rota de inspeção para sinalização da pista, a ambulância e o guincho da Eco101. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados para atender a ocorrência.

Por Imprensa ECO101.