Invista no mix de materiais ao montar o look de verão

O jeans é um clássico, mas nesta temporada ele virou uma febre mundial. Apostar na união de duas grandes tendências da estação, palha cor natural e jeans, é a pedida. A combinação é ideal para usar com saias e vestidos de tecidos fluidos.

A Mr. Cat não podia ficar de fora e preparou a linha Denim Never Dies. O tecido que torna tudo mais popular e democrático também combina com tudo, por isso é um dos preferidos na hora de vestir. Nesta linha, ele chega para dar um frescor aos modelos clássicos, sem esquecer o conforto, e aparece em tons variados e com outros materiais como ráfia, corda e couro. A grande novidade fica por conta do tecido sustentável e renovável – feito de fio reciclado e de garrafa PET. A sandália em salto plataforma mistura materiais que enobrecem ainda mais o visual, trazendo todo frescor da estação.

Ao montar o look aposte neste mix de fashion com o descomplicado investindo no queridinho de todos os estilos.

ESHOJE.