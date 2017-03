MPT-ES media nova negociação entre mulheres de policiais e governo nesta quinta-feira (2)

O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) marcou para esta quinta-feira, 2 de março, uma nova rodada de negociações entre os familiares de policiais militares e o governo do Estado, na sede do órgão em Vitória, às 14h. A primeira reunião no MPT-ES ocorreu na última sexta-feira, 24 de fevereiro, e terminou na manhã de sábado (25), dando fim à paralisação da categoria.

Além das partes envolvidas, estarão presentes na mediação os representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES), da Defensoria Pública da União (DPU) e das entidades representativas de classes da Polícia Militar.

Segundo o procurador-chefe do MPT-ES, Estanislau Tallon Bozi, a instituição tem por objetivo “facilitar o diálogo entre os atores sociais e efetuar proposições se necessário”.

Ele ainda acrescentou que o órgão ainda não está em poder das propostas e da resposta do Estado, mas adiantou que a pauta de reivindicações do movimento e das associações e as contrapropostas do Estado serão objeto de mediação.

De acordo com Estanislau Bozi, vários pontos serão discutidos na reunião desta quinta-feira. “Possivelmente, não se chegará a um acordo sobre todos os pontos, de modo que novas rodadas de negociação serão agendadas”, comentou o membro.

Atenciosamente,

Liege Nogueira

Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo

Assessoria de Comunicação

Endereço da PRT-17ª Região: Av. Adalberto Simão Nader, 531, Mata da Praia

site do MPT-ES: http://www.prt17.mpt.mp.br

(27) 2125-4522 / 99241-3186

___________________________________________________________________________________________________________________________

O que é o MPT

O Ministério Público do Trabalho (MPT), um dos ramos do Ministério Público da União, é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado.

O MPT tem autonomia funcional e administrativa e, dessa forma, atua como órgão independente dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.Os procuradores do Trabalho buscam dar proteção aos direitos fundamentais e sociais do cidadão diante de ilegalidades praticadas na seara trabalhista.

Por MPT Ascom ES