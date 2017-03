Reestruturação da Policia Militar do ES começa nos próximos dias

“Estamos descentralizando a Rotam, que tinha uma atuação em todo território capixaba. Agora, cada batalhão vai ter uma companhia de força tática-móvel com efetivo próprio. A princípio, vamos fazer a distribuição dos efetivos que estavam concentrados na Rotam e BME. O papel que era da Rotam vai ser executado pela tático-móvel. A ideia não foi extinguir as unidades, mas concentrar esforços sem perder a capacidade de fazer policiamento tático-móvel”, explica o secretário.

De acordo com André Garcia também haverá a criação de mais dois Comandos de Policiamento Ostensivo (CPOs). Um na região Noroeste, com sede em Colatina, e que irá atender a 21 municípios e outro na região Serrana, que irá atender a 18 municípios.

“A reorganização do quadro da Polícia Militar partiu de algumas premissas. Uma delas é tentar restabelecer a relação de proximidade dos militares com a comunidade, atender melhor e fixar efetivos da polícia. Também precisamos reconhecer o fato de que nós temos em maioria bons profissionais, com todo interesse em restabelecer essa relação com a sociedade. Nós vamos melhorar e muito a presença e fixação da Polícia Militar, especialmente na Região Metropolitana, sem esquecer de atender às demandas no interior”, explicou.

O secretário afirma que a divisão vai atuar e atender melhor o estado. Ele diz ainda que na sede da Rotam, em Cariacica, vai sediar uma companhia independente de missões especiais, que também atenderá todo o estado. “Vamos tirar dois coronéis que estavam trabalhando na área administrativa e criar essas companhias”, aponta.

Segundo o secretário André Garcia a reorganização e a implantação desse novo quadro não faz parte de uma consequência da paralisação dos militares e explicou que estudos estavam sendo feitos antes da greve. “Esse estudo já estava sendo feito e entendemos que agora é o momento certo. No processo como esse, em que houve uma ruptura, não há vencedor. Temos que extrair lições disso: ter seriedade e responsabilidade para não entrar no caminho da vingança. Reconhecer que temos muitos policiais bons, mas alguns deles embarcaram em uma visão errada e temos que resgatá-los”.

De acordo com o comandante geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues essas ações são de demandas históricas e que há muito tempo o estado tem a necessidade de um reforço especial. “Com a experiência destes militares no patrulhamento tático móvel, a celeridade nas respostas dadas a sociedade serão muito melhores e este policiamento será especifico de cada município, desburocratizando assim o uso da tropa”.

Confira onde atuará as Companhias Independentes

Em Vitória, a 12ª Companhia Independente que ficará localizada em Jardim Camburi contará com o efetivo de 221 policiais militares e atenderá 15 bairros que são Aeroporto, Antônio Horório, Boa Vista, Goiabeiras, Jabour, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Maria Ortiz, Mata da Praia, Morada de Camburi, Parque Industrial, Pontal de Camburi, República, Segurança do Lar e Solon Borges.

Já em Vila Velha, a 13ª Companhia em Jabaeté ficará responsável pelo policiamento nas regiões de Balneário Ponta da Fruta, Barra do Jucu, Barramares, Cidade da Barra, Interlagos I, Interlagos II, João Goulart, Morada da Barra, Morada do Sol, Morro da Lagoa, Normilia da Cunha, Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta, Praia dos Recifes, Residencial Jabaete, Riviera da Barra, Santa Paula I, Santa Paula II, São Conrado, Terra Vermelha, Ulisses Guimarães, Vinte e Três de Maio, Xury e Zona Rural, totalizando assim 24 bairros com efetivo de 211 militares.

Na Serra, a 14ª Companhia Independente em Féu Rosa será composta por 263 policiais e atenderá os bairros Alterosas, Bairro das Laranjeiras, Bairro Novo, Boa Vista II, Boulevard Lagoa, Castelândia, Conjunto Jacaraípe, Costa Dourada, Costabella, Enseada de Jacaraípe, Estância Monazitica, Feu Rosa, Jardim Atlântico, Lagoa de Jacaraípe, Manguinhos, Marbella, Nova Almeida, Centro, Nova Zelândia, Ourimar, Parque Jacaraípe, Parque Residencial Nova Almeida, Parque Santa Fé, Portal da Jacaraípe, Praia Bela, Praia da Baleia, Praia de Capuba, Parque das Gaivotas, Praiamar, Reis dos Magos, Residencial Jacaraípe, São Francisco, São João, São Patricio, São Pedro, Serramar e Vila Nova de Colares.